Galaxy S22: Samsung-Webseite verrät offiziellen Vorstellungstermin

Die offizielle Webseite des südkoreanischen Herstellers bestätigt den Termin des ersten Unpacked Event 2022 und damit den Zeitpunkt der Samsung Galaxy S22-Vorstellung . Am 9. Februar um 16 Uhr sollen somit die letzten Fragen zu den neuen Smartphones beantwortet werden.

Weltweite Verfügbarkeit ab dem 25. Februar denkbar

Samsung / Evan Blass

In seiner letzten Ansprache bestätigte Smartphone-Chef Dr. TM Roh die Enthüllung neuer Samsung-Hardware im Februar, gab jedoch keinen genauen Termin bekannt. Diesen liefert man jetzt unfreiwillig nach. Die Leaker von Techinsider sind im Code der offiziellen Webseite auf noch deaktivierte Links zu Kalendereinträgen gestoßen, die das Unpacked Event unter dem Motto "Get Ready to Break the Rules" (dt. Mach dich bereit, die Regeln zu brechen) für den 9. Februar 2022 um 16 Uhr deutscher Zeit eintakten.Experten gehen davon aus, dass Samsung abseits der drei geplanten Smartphone-Modelle Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra zudem sein neues Android-Tablet Galaxy Tab S8 vorstellen wird, dessen technische Daten bereits im Vorfeld durchgesickert sind. Weiterhin rechnet man damit, dass die Flaggschiffe bereits ab dem 14. Februar 2022 zur Vorbestellung angeboten werden könnten. Die voraussichtlich weltweite Verfügbarkeit steht für den 25. Februar 2022 im Raum. Ob alle Modelle diesen Zeitplan einhalten, bleibt abzuwarten.Vor allem das Samsung Galaxy S22 Ultra dürfte in diesem Jahr als Aushängeschild des Unternehmens dienen, das hinsichtlich seiner Funktionen noch näher an die frühere Note-Baureihe heranrücken soll. Ebenso stehen der neue Exynos 2200-Chip mit AMD-Grafik und die Kameralösungen der Südkoreaner laut TM Roh im Mittelpunkt. Wie WinFuture-Kollege Roland Quandt berichtet, dürften sich die Preise zwischen 849 und 899 Euro (S22), 1049 und 1099 Euro (S22+) sowie 1249 und 1449 Euro (S22 Ultra) ansiedeln, womit die Kosten denen der Galaxy S21-Familie entsprechen.