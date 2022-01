Samsung Galaxy S22: Neuer 45-Watt-Adapter könnte 50 Euro kosten

Das neue Samsung-Flaggschiff Galaxy S22 könnte in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Wie es inzwischen üblich geworden ist, soll das Smartphone ohne ein Netzteil ausgeliefert werden. Der dazugehörige Adapter lässt sich separat erwerben und könnte 50 Euro kosten.

45-Watt-Charger bei erstem Händler gelistet

Galaxy S22 soll im Februar erscheinen

Obwohl Samsung bisher keinen Preis und Veröffentlichungs-Termin zu dem neuen Schnelllade-Adapter bekanntgegeben hat, wird das Netzteil schon vom Versandhändler Centralpoint (via Letsgodigital ) angeboten. Dem Online-Shop zufolge wird das Gerät ab dem 31. Januar ausgeliefert. Für den 45W-Charger sollen 50,28 Euro fällig werden. Damit könnte der Adapter teurer als erwartet sein. Zuvor wurden Preise von rund 30 Euro vermutet. Ob es sich bei dem Preis in Höhe von 50 Euro tatsächlich um die UVP handelt, bleibt noch offen.Der neue 45-Watt-Adapter besitzt die Modell-Nummer EP-T451 und wird bereits auf der niederländischen Samsung-Seite gelistet. Das Netzteil unterstützt Super Fast Charging 2.0 und soll 30 Prozent kompakter als sein Vorgänger sein. Die Abmessungen betragen 43,5 x 84,8 x 28 Millimeter. Außerdem soll er das Gerät vor Überladen und hohen Temperaturen schützen. Das Ladegerät wird zusammen mit einem 1,8 Meter langen USB-C-Kabel verkauft. Zunächst gibt es nur eine schwarze Version.Samsung dürfte die Galaxy S22-Reihe am 8. Februar im Rahmen eines Galaxy Unpacked-Events präsentieren. Die neuen Flaggschiff-Geräte könnten kurze Zeit später auf den Markt gebracht werden. Einträgen bei ersten Händlern zufolge sollen die unterschiedlichen Modelle abhängig von der Ausstattung mit Preisen zwischen 899 und 1499 Euro zu Buche schlagen.