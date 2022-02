Galaxy S22: Samsung verwendet bei Smartphones jetzt Ozean-Plastik

Samsung hat einen neuen Weg gefunden, sich einen etwas "grüneren" Anstrich zu verpassen. Bei den neuen Top-Smartphones der Galaxy S22-Serie , die am Mittwoch erstmals offiziell enthüllt werden, will man teilweise auf Recycling-Kunststoffe aus alten Fischernetzen setzen.

Außen Glas und Metall - wo steckt im S22 Recycling-Plastik?

Samsung

Der koreanische Elektronikriese Samsung will bei seinen neuen High-End-Smartphones der Galaxy S22-Serie erstmals wiedergewonnene Kunststoffe nutzen. Das Unternehmen will dabei Material verwenden, das aus entsorgten Fischfangnetzen stammt und später auch bei diversen anderen Geräten zum Einsatz kommen soll.Wie genau Samsung das sogenannte "Ozean-Plastik" bei seinen neuen Smartphones verwenden will, ist derzeit noch offen. Die Geräte bestehen zumindest äußerlich zum Großteil aus einem Metallrahmen und Display- und Rückseiten-Anwendungen aus widerstandsfähigem Gorilla Glass von Corning. Denkbar wäre, dass die Koreaner die Recycling-Kunststoffe für interne Bauteile oder Zubehörprodukte für die neuen Geräte verwenden.Zumindest laut Marketing-Materialien will Samsung mit der Verwendung der Recycling-Kunststoffe einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, schließlich ersetzen sie zumindest teilweise neu produzierte Materialien, für die fossile Rohstoffe benötigt werden würden. Samsung ist natürlich nicht der erste Elektronikhersteller, der Recycling-Kunststoffe aus Abfällen in seinen Produkten verwendet.Microsoft hat zum Beispiel erst vor kurzem die sogenannte Ocean Plastic Mouse eingeführt. Dabei handelt es sich um eine ganz normale Bluetooth-Maus, die sich nur durch ihre Gehäusematerialien von dem normalen Modell unterscheidet. Allerdings liegt der Anteil des Recycling-Kunststoffs aus den Meeren bei der Microsoft-Maus nur bei rund 20 Prozent. Für Microsoft und sicherlich auch Samsung ist die Nutzung der recycelten Rohstoffe vor allem Teil ihrer breiteren Maßnahmen zum Umweltschutz - und natürlich auch Marketing-Maßnahme.