Samsung Galaxy Tab S8, S8+ & S8 Ultra: Alle Infos und Bilder vorab

Mit dem Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra bereitet sich Samsung auf den Launch seiner neuen Tablet-Flaggschiffe vor, zu denen uns vorab exklusiv umfangreiche technische Spezifikationen und offizielles Bildmaterial vorliegen. Zudem spekulieren Insider bereits über die Preise.

XXL-Display im Ultra-Modell, Snapdragon 8 Gen 1-Chip für alle

Galaxy Tab S8 ohne OLED-Display und Infos zum Dual-Kamera-System

Funkverbindungen, Anschlüsse, Akkukapazitäten und Preise

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus & S8 Ultra Modell Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Display 11 Zoll, LTPS TFT, 500 cd/m², 276 ppi 12,7 Zoll, Super AMOLED, 420 cd/m², 266 ppi 14,6 Zoll Super AMOLED, 420 cd/m², 240 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2960 x 1848 Pixel, 120 Hz Software Android 12, Samsung One UI 4.1 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450, Octa-Core, Kryo 680, 4-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit, 3.0 GHz) Grafik Qualcomm Adreno 730 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher, microSD 8/16 GB RAM, 128/512 GB Speicher, microSD Verbindung USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung Besonderes Samsung S Pen, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 6 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 12 MP (Blende f/2.4), Webcam-Funktion Dual Cam, 12 MP (Blende f/2.4), 12 MP (Blende f/2.2), Webcam-Funktion Akku 8000 mAh 10090 mAh 11200 mAh Maße in mm 253,8 x 165,4 x 6,3 285 x 185 x 5,7 208,6 x 326,4 x 5,5 Gewicht 507 Gramm 567 Gramm 728 Gramm

Das kommende Unpacked Event am 8. Februar 2022 wird der südkoreanische Hersteller nicht nur für die Vorstellung seiner neuen Premium-Smartphones der Galaxy S22-Familie nutzen, auch die neue Galaxy Tab S8-Baureihe könnte im Vorfeld des MWC 2022 Premiere feiern. Die uns vorliegenden Informationen zeigen die technischen Eckdaten der Android-Tablets und gewähren nach diversen Leaks einen ersten Blick auf Samsungs offizielle Produktbilder.Grundlegend teilt sich die Galaxy Tab S8-Reihe in drei Modelle auf, die sich hinsichtlich ihrer Bildschirmgröße, der Auflösung und ihrer Speicher- sowie WLAN/5G-Bestückung unterscheiden. Als Flaggschiff schickt Samsung das Galaxy Tab S8 Ultra mit einer 14,6-Zoll-Diagonale, Notch-Design und einer WQXGA+-Auflösung von 2960 x 1848 Pixeln ins Rennen. Das Super AMOLED-Display setzt auf eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und wird laut Datenblatt von Cornings Gorilla Glass 5 geschützt. Die Helligkeit des Panels beziffert der Hersteller mit 420 cd/m².Unter der Haube aller Galaxy Tab S8-Tablets arbeitet der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-Chip mit acht Rechenkernen, einer Leistung von bis zu 3,0 GHz und der Adreno 730-Grafikeinheit. Das Spitzenmodell der Ultra-Variante mit 512 GB Speicher wird zudem von bis zu 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher unterstützt, während alle anderen Ausführungen der Galaxy Tab S8-Familie mit kleineren Speicherbestückungen oder in diversen WLAN-only-Konfigurationen mit nur 8 GB RAM auskommen müssen. Die verschiedenen RAM-Speicher-Kombinationen sind im unten aufgeführten Datenblatt zu finden.Im Gegensatz zur Ultra-Version verzichten das Samsung Galaxy S8+ (12,7 Zoll / 2800 x 1752 Pixel) und das Galaxy S8 (11 Zoll / 2560 x 1600 Pixel) auf ein Notch-Design und treten klassisch mit gleichmäßigen, wenn auch breiteren Bildschirmrahmen auf. Interessanter Fakt: Den uns vorliegenden Informationen nach wird der Displaytyp des Galaxy S8+ wie erwartet mit der Super AMOLED-Technik angegeben, das Galaxy Tab S8 allerdings nur mit einem LTPS-TFT beschrieben, der dafür jedoch mit bis zu 500 cd/m² ausgeleuchtet wird und ebenfalls von Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz profitiert.Alle Modelle der Galaxy Tab S8-Familie werden von Samsung mit einer Dual-Kamera samt 13 Megapixeln (f/2.0) und einem Ultra-Weitwinkelobjektiv mit sechs Megapixeln (f/2.2) an der Rückseite ausgestattet. Die Selfie-Kamera löst hingegen mit 12 Megapixeln (f/2.4) auf. Einzig und allein die Ultra-Variante wird über zwei 12-Megapixel-Sensoren innerhalb der Notch an der Front verfügen.Zeitgemäße Funkverbindungen wie WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 und optional 5G teilen sich das Galaxy S8, S8+ und S8 Ultra ebenso wie die Möglichkeit, den Speicher mit MicroSD-Karten zu erweitern, die Geräte per Fingerabdruck sowie Gesichtserkennung zu entsperren und die Datenübertragung bzw. Batterieladung via USB-C 3.2 Gen 1 vorzunehmen.Die Akkus sind dabei mit 8.000 mAh (S8), 10.090 mAh (S8+) und 11.000 mAh (S8 Ultra) bemessen. Weiterhin verfügen alle Tablets über integrierte Lautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung, Google Android 12 mit Samsungs One UI 4.1 und dem bekannten S-Pen, der sich im Lieferumfang befindet.Zur Preisgestaltung liegen uns bisher keine handfesten Informationen vor. Experten rechnen jedoch mit Kosten zwischen 680 und 900 Euro (S8), 880 und 1110 Euro (S8+) sowie 1040 und 1220+ Euro (S8 Ultra). Ebenso ist uns nicht bekannt, ob Samsung abseits der Varianten im dunklen "Graphit" weitere Farben für den europäischen Raum ankündigen wird.