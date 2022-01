Samsung Galaxy S22, S22+ & S22 Ultra: Alle Details, Bilder und Preise

In zwei Wochen wird Samsung seine neuen Flaggschiff-Smartphones der Galaxy S22-Familie mit Exynos 2200-Chip vorstellen. Uns liegen vorab exklusiv alle Informationen, offizielles Bildmaterial und die Preise des Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra für den deutschen Markt vor.

Samsung Galaxy S22: "Kompakter" Einstieg in den High-End-Bereich

Samsung Galaxy S22+: Größeres 6,6-Zoll-Display, höhere Akkukapazität

Samsung Galaxy S22 Ultra: Mit S-Pen und 6,8 Zoll zum Note-Nachfolger

Technische Daten zum Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra Modell S22 S22+ S22 Ultra Software Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 Chip EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2

USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4nm, Adreno 730 Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD)

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS) Quad-Kamera:

108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, 2PD, AF)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS) Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24", 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8", 0.7 µm, AF) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Akku 3700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Farben Phantom Black, White, Pink Gold, Green Phantom Black, White, Burgundy, Green Maße 146,0 x 70,6 x 7,6 mm 157,4 x 75,8 x 7,64 mm 163,3 x 77,9 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 227 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Preise 8/128GB 849 Euro

8/256GB 899 Euro 8/128GB 1049 Euro

8/256GB 1099 Euro 8/128GB 1249 Euro

12/256GB 1349 Euro

12/512GB 1449 Euro Verfügbar Voraussichtlich ab 25. Februar 2022

Den Einstieg in die neue Smartphone-Familie übernimmt das Samsung Galaxy S22 5G . Ausgestattet mit einem 6,1 Zoll großen OLED-Display bietet es eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln, eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und eine maximale Helligkeit von 1500 nits. Geschützt wird der Touchscreen von Cornings Gorilla Glass Victus. Um den Antrieb kümmert sich der neue Exynos 2200 Octa-Core-Chip (4 nm) in Kombination mit AMD RDNA 2-Grafik, 8 GB RAM und wahlweise 128 GB oder 256 GB Flash-Speicher. Zu den Funkverbindungen gehören unter anderem Wi-Fi 6 (WLAN-ax), Bluetooth 5.2, NFC und 5G.Hinsichtlich der Kameras setzt Samsung auf ein Triple-System an der Rückseite, bestehend aus einem 50-Megapixel-Sensor (Weitwinkel) sowie 12-Megapixel und 10-Megapixel-Linsen für Ultra-Weitwinkelaufnahmen und Telefotos mit einem bis zu 3-fach optischen Zoom. Im Punch Hole an der Front kommt hingegen ein 10-Megapixel-Sensor zum Einsatz. Sämtliche technischen Kameradetails zu Blende, Bildstabilisierung, Autofokus und Co. finden sich in der Spezifikationsliste am Ende dieses Artikels. Zu den weiteren Eckdaten gehören ein 3700-mAh-Akku, der via USB-C 3.2 Gen 1 oder kabellos geladen werden kann. Außerdem wird ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display verbaut.Das 167 Gramm leichte und nach IP68-Standard geschützte Samsung Galaxy S22 wird in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pink Gold zu Preispunkten von 849 Euro (128 GB) und 899 Euro (256 GB) in Deutschland erscheinen. Als Betriebssystem kommt - wie bei allen Modellen der S22-Baureihe - Google Android 12 samt Samsung One UI 4.1 zum Einsatz.Mit dem Samsung Galaxy S22+ 5G bieten die Südkoreaner ein weiteres Modell an, das sich vor allem in Hinsicht auf seine Größe vom Galaxy S22 unterscheidet. Das "Dynamic AMOLED 2X"-Display wächst auf 6,6 Zoll an, bietet allerdings die gleiche Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln bei bis zu 120 Hz. Dafür steigert sich die maximale Helligkeit des Touchscreens auf 1750 nits. Darüber hinaus ist auch das S22+ mit demselben Exynos 2200-Chip, 8 GB Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB Flash-Speicher ausgestattet.Unterschiede im Kamerabereich sucht man ebenfalls vergebens. Auch das Galaxy S22+ setzt auf das eingangs erwähnte Triple-System aus der 50 MP + 12 MP + 10 MP-Kombination nebst 10 Megapixeln für Selfies. Sämtliche technischen Kameradetails zu Blende, Bildstabilisierung, Autofokus und Co. finden sich in der Spezifikationsliste am Ende dieses Artikels. Identisch sind zudem die Funkverbindungen, Anschlüsse und der IP68-Schutz vor Wasser und Staub. Allerdings wächst die Akkukapazität auf 4500 mAh und das Gewicht steigt entsprechend auf 196 Gramm.Das Samsung Galaxy S22+ wird in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pink Gold für 1049 Euro (128 GB) und 1099 Euro (256 GB) angeboten. Die Vorteile gegenüber dem S22 liegen in einem größeren Bildschirm sowie einer vermutlich langläufigeren Batterie.Mit einem leicht kantigeren und gleichzeitig zu den Längsseiten hin gekrümmten Infinity-O Edge-Design hebt sich das neue Samsung Galaxy S22 Ultra von seinen kleineren Geschwistern ab. Das Spitzenmodell der kommenden Baureihe setzt auf ein 6,8 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 3080 x 1440 Pixeln, einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus und einer Maximalhelligkeit von 1750 nits. Nebst dem Exynos 2200 mit bis zu 2,8 GHz kommen wahlweise 8 GB (128 GB-Version) bzw. 12 GB RAM (ab 256 GB-Version) zum Einsatz.Die Rückseite des Android 12-Flaggschiffs wird von einer Quad-Kamera dominiert, die über eine Sensor-Kombination mit 108 Megapixeln (Weitwinkel), 12 Megapixeln (Ultra-Weitwinkel) und zwei 10-Megapixel-Linsen für Telefotos verfügt. Im Datenblatt wird dabei sowohl ein 3-facher, als auch 10-facher optischer Zoom angegeben. Die Single-Kamera an der Front setzt hingegen auf eine Auflösung von 40 Megapixeln. Sämtliche technischen Kameradetails zu Blende, Bildstabilisierung, Autofokus und Co. finden sich in der Spezifikationsliste am Ende dieses Artikels.Weiterhin verfügt das Samsung Galaxy S22 Ultra über einen 5000-mAh-Akku und zeigt die gleichen Anschlüsse und Funkverbindungen wie die restliche S22-Familie: WLAN-ax, USB-C 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.2, NFC, 5G und ein Unter-Display-Fingerprintsensor. Abheben kann sich das Modell dank des mitgelieferten und im Gehäuse versenkbaren S-Pen, womit die neue Ultra-Version als Nachfolger der eingestellten Note-Serie angesehen werden darf. Mit welchen Software-Besonderheiten Samsung auftritt, bleibt abzuwarten.Das Samsung Galaxy S22 Ultra wird in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Burgunder zu Preisen von 1249 Euro (8/128 GB), 1349 Euro (12/256 GB) und 1449 Euro (12/512 GB) erhältlich sein.