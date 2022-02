Neue Galaxy S22-Benchmarks: Exynos 2200 vs. Snapdragon 8 Gen 1

In nicht einmal einer Woche findet das Unpacked-Event von Samsung statt. Der koreanische Hersteller stellt uns dann die neue Galaxy S22-Serie vor. Nun gibt es einen neuen Leak, der die Benchmarks vom Exynos 2200 und dem Snapdragon 8 Gen 1 aufzeigt.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra könnte früher erscheinen

Vor einigen Tagen haben wir Euch einen Mega-Leak zum Samsung Galaxy S22 vorgestellt, der bestätigte, dass Samsung in Europa auf den Exynos 2200 setzt. In den USA wird hingegen ein "Snapdragon 8 Gen 1"-Prozessor für die Power des Flaggschiffes sorgen. Nun sehen wir bei Geekbench einen Vergleich der beiden Chipsätze und können einen Blick auf die Benchmarks werfen.Wie Ihr sehen könnt, gibt es bei der Leistung keine gravierenden Unterschiede. Bei den Testgeräten handelte es sich jeweils um das Samsung Galaxy S22 Ultra . Die Bezeichnung "SM-S908B" bezeichnet dabei die amerikanische Version, die mit dem Snapdragon-Prozessor arbeitet und "SM-S908U" wird durch den Exynos-Chip angetrieben. Es ist deutlich zu erkennen, dass die europäische Version im Single-Core-Score besser abschneidet, allerdings bei der Mutli-Core Nutzung etwas schwächer abschneidet, als der Snapdragon 8 Gen 1.Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um einen Test der CPU-Leistung (via GSM Arena ). Das bedeutet, dass andere Aspekte, vor allem in der Grafikeinheit, außer Acht gelassen wurden. Der Exynos 2200 wird durch die AMD-RNA2-Architektur bedient, die zum Beispiel Raytracing ermöglichen soll. Es bleibt also noch abzuwarten, inwiefern sich die Chips wirklich unterscheiden.Der Release-Plan von Samsung sieht eigentlich vor, dass die Geräte alle am 25. Februar 2022 erscheinen sollen. Allerdings geben aktuelle Gerüchte Anlass zur Sorge. Laut Nieuwe Mobiel scheint es beim koreanischen Hersteller zu Lieferschwierigkeiten zu kommen. Dadurch wird wohl vorerst nur das Galaxy S22 Ultra zum geplanten Zeitpunkt erscheinen. Die kleineren S22 und S22+ sollen dementsprechend erst einige Tage später erscheinen.Ob sich das ganze nun bewahrheitet, bleibt allerdings bis zum 9. Februar abzuwarten. Schaut also unbedingt auf WinFuture vorbei, denn wir berichten natürlich über das Unpacked-Event von Samsung.