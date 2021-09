Zukunft von Skype: Microsoft zeigt neue Features und Design-Updates

Trotz des großen Erfolgs von Microsoft Teams werden die Redmonder auch in Zukunft in ihren Skype-Messenger investieren. In einem Blog-Post geht man jetzt auf neue Funktionen und Design-Upgrades ein, die Skype in naher Zukunft und in Verbindung mit Windows 11 erhält.

Verbesserte Performance, viele neue Design-Elemente und Co.

"Schnell, verspielt, bezaubernd und butterweich", so beschreibt Microsoft die Zukunft von Skype. Und das obwohl der hauseigene Konkurrent Teams der Plattform in den letzten Monaten den Rang abgelaufen hat. Im Mittelpunkt soll vor allem ein modernisiertes Design der so genannten "Call Stage" stehen, der Rasteransicht für Videoanrufe. Alle Teilnehmer an einer Videokonferenz werden nun in den Mittelpunkt gerückt, sogar die eigene Webcam und bei entsprechenden Einstellungen auch Nutzer ohne aktive Bildübertragung.Das neue Design samt größerer Anzeigefläche für Videoteilnehmer soll sich dabei nicht negativ auf die Performance von Skype auswirken. Im Gegenteil: Microsoft verspricht in "wichtigen Szenarien" eine Leistungssteigerung von 20 Prozent auf Desktop-PCs und über 2000 Prozent auf Geräten mit Google Android-Betriebssystem. Zu den weiteren optischen Änderungen gehören unter anderem überarbeitete Chat-Kopfzeilen, Gruppen-Avatare, eine entschlackte Seitenleiste, neue Icon-Sets und personalisierbare Chat-Farben.Weiterhin konzentriert sich Microsoft auf die "Meet Now"-Funktion von Skype, die es ermöglicht, Einladungen zu Audio- und Videokonferenzen per Link zu verschicken, ohne dass alle Teilnehmer über einen Skype-Account verfügen müssen. Die Meet Now-Lobbies werden im Zuge des Redesigns zudem in ihrem Aufbau vereinfacht. Zusätzlich fügt man für Skype generell eine Unterstützung für alle gängigen Browser hinzu, auch für Safari unter Apple MacOS . Verbessert wurde außerdem das Office-Lens-Feature zum Scannen von Dokumenten auf mobilen Geräten.Abschließend kommt die "TwinCam"-Funktion neu hinzu. Mit ihr bietet Microsoft in Skype die Möglichkeit, das Smartphone via QR-Code als zweite Kamera hinzuzufügen. So können Videokonferenzen um zusätzliche mobile Aufnahmen abseits der klassischen Webcam erweitert werden.Wann genau alle neuen Features zur Verfügung stehen, gaben die Redmonder noch nicht bekannt. Der Start von Windows 11 am 5. Oktober wäre jedoch ein guter Zeitpunkt.