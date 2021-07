Skype testet animierte (GIF-) Hintergründe für Video-Anrufe

Microsoft hat die Veröffentlichung eines neuen Skype-Insider-Builds angekündigt, bei dem unter anderem animierte Hintergründe für Videoanrufe getestet werden. Wer in Zukunft nicht sein Chaos zu Hause zeigen will, bekommt damit nun auch bei Skype eine neue Chance.

Mehr Neuerungen

Skype soll diese neue Funktion, mit der über GIFs animierte Hintergründe in Video-Calls gebracht werden, als ein neues Feature für alle Plattformen bringen . Die animierten Hintergründe für Videoanrufe können dabei vom Nutzer mit einem GIFs aus den eigenen Dateien ausgesucht werden. Das Austauschen von Hintergründen bei Video-Anrufen ist ein überaus beliebtes Feature - bei allen Anbietern, auch wenn das unterschiedlich gut umgesetzt wird.Skype hat bisher schon die Option, den Hintergrund auf unscharf zu stellen, um zum Beispiel unordentliche Wohnungen im Hintergrund zu "verstecken". Man kann genauso ein Bild als Hintergrund auswählen, allerdings bisher nur ein feststehendes Bild und keine Animationen. Ähnliche Features kennt man bereits von Zoom und auch Teams soll eine ähnliche Funktion in Arbeit haben.Zusätzlich zu diesen neuen animierten Hintergründen ermöglicht das Beta-Update, eigene Reaktionen zu erstellen und beliebige Emojis auszuwählen, mit denen sie auf Videoanrufe reagieren möchten. Auf iOS hat die Skype-App Unterstützung für das Teilen von Dateien in Chats erhalten, sodass Nutzer relevante Dateien mit ihren aktuellen Skype-Kontakten direkt von ihren iPhones oder iPads aus teilen können. Die Skype-Insider-Version 8.74 führt auch die Unterstützung für geteilte Fenster auf Android-Geräten ein.Microsoft sagt, dass diese Funktion helfen wird, "die Benutzererfahrung für Desktop-ähnliche Umgebungen zu verbessern." Die Funktion wurde explizit für ausgewählte Hardware entwickelt, darunter Surface Duo, Samsung DeX und Chromebooks. Wie immer in dem Skype Insider Programm werden nicht alle neue Funktionen zeitgleich an die freiwilligen Tester verteilt. Die Skype Insider-App ist derzeit für Windows, Linux, Mac, iOS, Android und Web-Version verfügbar, um neue Funktionen vorab auszuprobieren.