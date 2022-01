Stilles Ende der Xbox One: Produktion wurde bereits 2020 eingestellt

Seit mehr als einem Jahr rollt keine einzige Xbox One-Konsole mehr vom Band, wie Microsoft bestätigt. Zugunsten der Xbox Series X und Series S wurden nicht nur zwei Modelle, sondern die komplette One-Baureihe eingestellt. Sony hingegen produziert auch weiterhin die Playstation 4.

Sony hält an der PlayStation 4 fest, Nintendo Switch wird Bestseller

"Um uns auf die Produktion der Xbox Series X / S zu konzentrieren, haben wir die Produktion aller Xbox One-Konsolen bis Ende 2020 eingestellt", sagt Cindy Walker, Senior Director of Xbox Console Product Marketing, gegenüber den Kollegen von The Verge . Seither befinden sich alle Modelle der älteren Baureihe online und bei lokalen Händlern im Abverkauf. Zuletzt äußerten sich die Redmonder im Sommer 2020 zum Verbleib der Xbox One-Familie und kündigten einen Produktionsstopp für die Xbox One X und die Digital Edition der Xbox One S an.Sony hingegen bestätigte erst vor wenigen Tagen, dass die Produktion der PlayStation 4 verlängert wurde, obwohl der Zeitplan die Einstellung für Ende 2021 vorsah. Mindestens eine Millionen PS4-Konsolen will der japanische Konzern weiterhin produzieren, mit der Option das Kontingent je nach Nachfrage aufzustocken. Somit soll nicht nur die hohe Nachfrage nach PlayStation-Systemen allgemein abgefedert und deren Einstiegspreis gering gehalten werden, auch die Entwickler sollen mehr Zeit erhalten an exklusiven PS5-Titeln zu arbeiten.Die Xbox Series X und PlayStation 5 sind hierzulande stetig ausverkauft und auch die PlayStation 4 ist teilweise nur zu Wucherpreisen erhältlich. Lediglich Microsoft und Nintendo schaffen es mit der Xbox Series S und der Switch die Nachfrage nach älteren und im Vergleich leistungsschwächeren Konsolen zu bedienen. Dass Spieler dabei gute Exklusivtitel über die reine Performance stellen, zeigen unter anderem die stetig steigenden Verkaufszahlen der Nintendo-Systeme. Eine Besserung der "Next Gen"-Verfügbarkeit ist aktuell nicht abzusehen.