WhatsApp: Anhören von Sprachnachrichten wird bald viel komfortabler

Entweder man mag sie oder man hasst sie - viel ist nicht dazwischen. Die Rede ist natürlich von WhatsApp-Sprachnachrichten , die manche mit großer Vorliebe verschicken. Sie sind auf jeden Fall kaum vermeidbar, ihre (passive) Nutzung wird demnächst aber komfortabler.

Kein Abbruch mehr beim Wechsel

Wie anfangs erwähnt scheiden sich bei WhatsApp-Sprachnachrichten die Geister: Denn viele schwören auf das Drücken des Mikrophon-Buttons, vor allem dann, wenn sie ungern tippen oder gerade keine Hand frei haben. Empfänger sind darüber aber nicht immer froh: Denn Sprachnachrichten zwingen einen dazu, etwas laut abzuspielen, das ist mitunter in der Öffentlichkeit unangenehm, wenn man keine Kopfhörer mithat.Doch es gibt auch noch eine weitere Unannehmlichkeit, wenn man sich Sprachnachrichten anhört: Läuft die Wiedergabe einmal, ist man darin "gefangen". Man kann den einzelnen Chat nämlich nicht verlassen, jedenfalls dann nicht, wenn man die Nachricht weiterhören will. Denn wechselt man auch nur in einen anderen Chat innerhalb der App, dann bricht das Abspielen der Nachricht ab.Doch das wird sich demnächst ändern: Denn wie WABetaInfo berichtet, wurde gerade über das Google Play-Beta-Programm des Messengers (App-Version 2.22.3.1) auf Android ein neues Feature freigeschaltet, dank dem die Sprachnachricht auch dann zu hören ist, wenn man den dazugehörigen Chat verlässt. Macht man das, dann erscheint ein neues Interface-Element, das das Abspielen der Sprachnachricht anzeigt und auch ihr Pausieren bzw. Fortsetzen ermöglicht. Wer genug gehört hat, kann über die neue Anzeige eine Aufnahme auch verwerfen.Derzeit befindet sich die diese sicherlich praktische Funktionalität (die es auf iOS schon seit einigen Wochen gibt) noch in der Beta-Phase, allerdings dauert es in der Regel nicht lange, bis diese für die Allgemeinheit freigeben wird.