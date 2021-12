WhatsApp: Update bringt sinnvolle Funktion für Sprachnachrichten

Meta stattet den WhatsApp-Messenger ab sofort mit einer neuen Funktion für Sprachnachrichten aus. Die neben dem Text-Chat beliebte Form der Kommunikation profitiert von einem Update, womit Nutzer vor dem Versenden die Möglichkeit erhalten, ihre Aufnahmen zu überprüfen.

So hörst du eine Sprachnachricht vor dem Senden an

Öffne einen Einzel- oder Gruppenchat. Tippe und halte das Mikrofon und schiebe nach oben für die freihändige Aufnahme. Nimm deine Nachricht auf. Wenn du fertig bist, tippe auf Stopp. Tippe auf Abspielen, um dir deine Nachricht anzuhören. Du kannst die Aufnahme ab einem beliebigen Zeitpunkt abspielen, indem du darauf tippst. Tippe auf den Papierkorb, um die Sprachnachricht zu löschen, oder tippe auf Senden, um sie abzusenden.

WhatsApp Desktop Download - WhatsApp Client für Windows

Nach diversen Beta-Tests und einer Verteilung in Wellen, dürfte das neue WhatsApp-Feature für die Vorschau von Sprachnachrichten mittlerweile bei einem Großteil aller Nutzer angekommen sein. Wer sich verspricht, mit der Aufnahme nicht zufrieden ist oder eventuell nachträglich auf den in vielen Fällen sinnvollen Text-Chat ausweichen möchte, kann dies nun tun ohne seine Sprachmitteilung sofort an den Gesprächspartner zu versenden. Den Vorgang erklärt man wie folgt.Die neue Vorschau für Sprachnachrichten ist für alle mobilen WhatsApp-Anwendungen unter Apple iOS und Google Android sowie in den Web- und Desktop-Adaptionen verfügbar. Im Frühjahr hat die Meta-Tochter (ehemals Facebook ) bereits die Möglichkeit geschaffen, Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit abzuhören. Außerdem soll man derzeit an einer Funktion für Transkriptionen arbeiten. So wäre es für Nutzer parallel zum Abspielen möglich, Sprachnachrichten in Textform lesen zu können. Über weitere WhatsApp-Neuerungen informieren die nachfolgenden Links.