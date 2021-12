WhatsApp plant Umgestaltung für Sprachanrufe, Beta dürfte bald starten

WhatsApp arbeitet derzeit an einer Umgestaltung für Sprachanrufe. Wie durch eine neue iOS-Beta-Version herausgefunden wurde, wird die Schnittstelle für Sprachanrufe überarbeitet und die Anruf-Ansicht kompakter und moderner gestaltet.

Symbol für Verschlüsselung

WhatsApp Beta Info erläutert das so: "Nicht einmal WhatsApp und seine Muttergesellschaft Meta können sie lesen oder hören. WhatsApp möchte Sie daran erinnern, dass WhatsApp ein sicherer Ort ist, an dem Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie sprechen können, und plant daher, in einem zukünftigen Update zwei Indikatoren einzuführen: Wie Sie auf dem Screenshot oben sehen können, arbeitet WhatsApp an neuen Indikatoren für die Bereiche Status und Anruf."

Das geht aus einem neuen Bericht des Online-Magazins WhatsApp Beta Info hervor. Die Information zu den Neuerungen für Sprachanrufe ist dabei noch in einer internen Beta-Version versteckt, könnte aber schon bald auch in dem öffentlichen Test-Programm starten. Wie WhatsApp Beta Info herausgefunden hat, befindet sich eine neue Schnittstelle für Sprachanrufe in der Entwicklung und soll in einem zukünftigen Update für iOS- und Android-Nutzer verfügbar sein.WhatsApp gestaltet die Schnittstelle für ein zukünftiges Update neu, um sie kompakter und moderner zu gestalten und den verfügbaren Platz neu zu organisieren: Das Redesign wird besonders bei Gruppenanrufen gut aussehen, heißt es jetzt dazu.Bisher deuten sich die Änderungen in dem internen Build, welches WhatsApp Beta Info vorliegt, nur an. UI-Änderungen, die bisher noch nicht zu sehen sind, sollen auch noch umgesetzt werden.Nebenbei arbeitet WhatsApp dem Bericht zufolge an Indikatoren für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Damit soll bei jedem Chat und jeder Nachricht dann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als ein kleines Symbol mit angezeigt werden.Ob es schon einen geplanten Veröffentlichungstermin oder einen Zeitplan für die schrittweise Einführung der Änderungen gibt, ist derzeit nicht bekannt.