WhatsApp: Gruppen-Admins bekommen mehr Macht zum Löschen

Der im Westen mit Abstand beliebteste Messenger ist und bleibt WhatsApp und die Macher verpassen der Anwendung auch regelmäßig neue Features. In näherer Zukunft kommt eine Funktion dazu, die vor allem jene freuen wird, die Gruppen mit vielen Mitgliedern betreuen.

Admins bekommen Moderations-Werkzeug(e)

Die meisten von uns sind vermutlich Mitglieder in mehreren WhatsApp-Gruppen, mitunter sind diese größer, es kann dort auch schon einmal kontroverser und hitziger zugehen. Als Admin hatte man hier aber bisher keine Möglichkeiten, bestimmte Nachrichten zu "entschärfen" oder diese komplett zu löschen.Letzteres dürfte aber bald allgemein verfügbar sein: Denn wie die auf den Messenger spezialisierte Seite WABetaInfo berichtet, hat WhatsApp in seinem Beta-Programm auf Google Play die Version 2.22.1.7 freigegeben. Auf diese Weise kann man erfahren, dass Gruppen-Admins demnächst die Möglichkeit bekommen werden, Nachrichten anderer Nutzer für alle zu löschen.Das ist sicherlich eine mehr als sinnvolle, ja essentielle Funktion zum Moderieren von Gruppen. Dieses Admin-Löschen wird derzeit noch entwickelt, aktuell ist deshalb auch nicht bekannt, wann das für alle freigeschaltet wird. Derzeit kann das Ganze auch nur über Umwege bzw. Tricks in der Beta freigeschaltet werden.Zuletzt wurde diese Art des Bearbeitens verbessert, denn mit dem aktuellen Update wird nicht nur angezeigt, dass eine Nachricht von einem Admin gelöscht worden ist, sondern auch von welchem genau diese Moderationsmaßnahme durchgeführt worden ist.Wie erwähnt, ist derzeit nicht bekannt, wann dieses Feature allgemein freigegeben wird, da zum derzeitigen Zeitpunkt noch daran gearbeitet wird. In der Regel dauert es aber nicht allzu lange, bis eine Neuentwicklung den Sprung von der Beta-Ausgabe in die allgemein verfügbare Version schafft.