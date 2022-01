WhatsApp: Android-Chats lassen sich bald auf iOS-Geräte kopieren

WhatsApp hatte im letzten Jahr eine Funktion, die den Wechsel zwischen Android-Geräten und iPhones vereinfachen soll, angekündigt. Die neueste Beta-Version für iOS enthält Hinweise auf ein Import-Feature für Chatverläufe. Aktuell lassen sich Chats nur mit Drittanbieter-Apps kopieren.

Drittanbieter-Apps werden nicht offiziell unterstützt

Der Instant Messenger verfügt schon seit längerer Zeit über die Option, die App mit einem Cloud-Konto zu verknüpfen. Damit können Chatverläufe schnell wiederhergestellt werden, wenn der Nutzer ein neues Smartphone kauft. Das funktioniert allerdings nur, wenn sowohl das bisherige Gerät als auch das neue Modell über das gleiche mobile Betriebssystem verfügen. Eine Ausnahme stellen iPhone-Besitzer dar, die alle auf dem iOS-Gerät gespeicherten Chatverläufe auch auf Samsung- und Pixel-Smartphones übertragen können.Zukünftig soll es möglich sein, Chatverläufe zwischen den beiden Plattformen ohne Einschränkungen migrieren zu können. Mit der neuen iOS-Beta 22.2.74 wird die Import-Funktion weiter vorbereitet. WABetaInfo hat die Software untersucht und herausgefunden, dass es bereits einen versteckten Dialog in Verbindung mit der Chat-Migration gibt.Die Nutzer werden bei der Einrichtung gefragt, ob Nachrichten von Android-Geräten importiert werden sollen. Die Meldung wird nur nach der Installation der App angezeigt, sodass es nicht möglich ist, die Chatverläufe nachträglich zu importieren. Bisher ist unklar, wann die Funktion in eine finale Version eingebaut wird.Wer von einem Android-Smartphone zu einem iOS-Gerät wechseln möchte, ist momentan noch auf Drittanbieter-Programme angewiesen, um die Chatverläufe auf das neue Modell zu übertragen. Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass Anwendungen wie WhatsApp Plus und GB WhatsApp nicht offiziell unterstützt werden. Es handelt sich um modifizierte Versionen des Messengers, deren Sicherheitsverfahren nicht überprüft werden können. Nutzer, die auf eine solche Drittanbieter-App zurückgreifen, müssen der Support-Seite von WhatsApp zufolge damit rechnen, dass das Konto vorübergehend gesperrt wird.