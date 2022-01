Apple komplett überbewertet? Börsenwert über drei Billionen Dollar

Apple wird das erste US-Unternehmen, das 3 Billionen Dollar wert ist. Der Handel im neuen Jahr ließ die Apple-Aktie auf einen neuen Höchststand von 182,80 Dollar steigen. Apples Aktienkurs hat sich damit in weniger als vier Jahren verdreifacht.

So wurde der Erfolg beflügelt

Deutlich überbewertet?

Einem Bericht von The Guardian zufolge hat Apple in dieser Woche als erstes Unternehmen einen Börsenwert von mehr drei Billionen Dollar geknackt. Laut dem Bericht ist Apple inzwischen wertvoller als eine ganze Reihe bekannter Unternehmen zusammen, wie Boeing, Coca-Cola, Disney, Exxon-Mobil, McDonalds, Netflix und Walmart. Im Oktober meldete das Unternehmen einen Quartalsgewinn von 20,6 Milliarden Dollar, und das trotz der anhaltenden Probleme in der Lieferkette.Apple ist aktuell rund 3 Billionen Dollar wert und damit das nach Marktwert finanziell wertvollste Unternehmen dieses Planeten. Einen bedeutenden Anteil daran hat CEO Tim Cook, der, seit er den Posten von Apple-Gründer Steve Jobs übernommen hat, den Wert des Unternehmens mehr als verzehnfacht hat.Wie viele andere Groß-Konzerne hat auch Apple besonders in den letzten Monaten der Pandemie nicht nur verstärkt durch Home-Office einen ordentlichen Schub bekommen. Auch die Gerüchte rund um den Start eines ersten Apple-eigenen Elektro-Fahrzeugs hat die Investoren beflügelt. Im November wuchs der Aktienwert von Apple, nachdem das Apple-Car-Gerücht verbreitet wurde, innerhalb kürzester Zeit um 50 Milliarden Dollar an.Nun gibt es jedoch schon erste Analysten-Stimmen, die den Erfolg kleinreden und Apple kritisieren. Die Apple-Aktie sei "derzeit deutlich überbewertet", so der Stratege Paul Meeks von Independent Wealth Solutions Management im Interview mit Yahoo Finance Live Allein im Jahr 2021 wuchs die Marktkapitalisierung von Apple um fast 1 Billion Dollar an - nur Microsoft konnte in einem ähnlichem Tempo mithalten. Im vierten Quartal lag die Marktkapitalisierung von Microsoft bei rund 2,5 Billionen Dollar, sodass es vermutlich nicht mehr lange dauern dürfte, bis auch Microsoft die 3-Billionen-Dollar-Marke überschreitet.