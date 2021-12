Microsofts Browser Edge bekommt ein neues Panel für Games

Microsoft Edge ist seit einer ganzen Weile als Chromium-basierte Version erhältlich und der Redmonder Konzern feiert damit auch ziemlich große Erfolge. Das liegt auch daran, dass man Edge konsequent weiterentwickelt. Und kurz vor 2022 wurde das nächste neue Feature entdeckt.

Ständiger Strom an Neuerungen

Games für Zwischendurch

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Früher bzw. anfangs hatte Microsofts Browser Edge das Problem, dass er zwar gut gemeint, aber eben nicht gut genug war. Das lag unter anderem daran, dass die App nicht genügend Funktionen hatte bzw. Konkurrenten wie Chrome einfach mehr boten - auch bzw. vor allem im Hinblick auf Erweiterungen.Das hat Microsoft Edge aber längst angesprochen und die Redmonder werden auch nicht müde, der Anwendung neue Features zu verpassen. Aktuell ist eine weitere neue Funktion aufgetaucht, und zwar hat ein als zuverlässig geltender Redditor namens u/Leopeva64-2 in Edge Canary ein Games-Panel entdeckt (via Neowin ).Klickt man auf eine neue Schaltfläche rechts oben, dann öffnet sich ein seitlicher Bereich, der eine Liste mit Spielen einblendet. Allerdings sollte man sich nicht etwa die Titel des Xbox Game Pass erwarten, denn geboten werden hier lediglich Browser-Spiele, die meisten davon kommen von MSN Games. Die Titel sind deshalb natürlich der Kategorie "Für Zwischendurch" zuzuordnen, es gibt unter anderem Microsoft-Klassiker, Arcade, Board & Card, Puzzle, Sport, Casual und mehr. Klickt man einen Titel an, dann öffnet sich dieser entsprechend im Hauptfenster.Laut des Redditors ist dieser neue Games-Bereich in Edge Canary in der Version 99.0.1117.0 zu finden, allerdings scheint es sich hier, trotz der Vorab-Version des Browsers, um einen gestaffelten Rollout zu handeln, denn nicht jeder Nutzer dieser Fassung kann das auch tatsächlich aktivieren. Es ist deshalb unklar, wann und sogar ob diese Funktion es in den Beta-Kanal bzw. die stabile Ausgabe des Edge-Browser schafft.