Baidu: Serienproduktion selbstfahrender Autos startet schon 2023

Bisher sind autonome Autos in der Regel Prototypen, mit denen erst einmal Erfahrungen und Trainingsstunden für die integrierten KI-Systeme gesammelt werden. Das soll sich aber bald ändern, Baidu hat Pläne zum Start der Massenproduktion vorgestellt.

Level 5 in Sicht

Der chinesische Suchmaschinenbetreiber arbeitet seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Autoproduzenten Geely an entsprechenden Fahrzeugen. Wie Konzernchef Robin Li nun auf der Hauskonferenz Baidu Create mitteilte, werde man im ersten Halbjahr 2022 ein Konzept-Modell vorstellen. Auf dessen Grundlage sollen dann 2023 "Auto-Roboter" folgen, die in Serie hergestellt werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters Die beiden Partner hatten ihren bisherigen Weg in die Welt der autonomen PKW in Eiltempo zurückgelegt. Das Joint Venture JiDU wurde erst im März diesen Jahres gegründet. In Rekordgeschwindigkeit schaffte man wichtige Entwicklungs-Erfolge und konnte bereits Prototypen der Selbstfahr-KI und eines Cockpits für autonome Fahrzeuge präsentieren.Li kündigte an, dass das erste Produkt, das im Jahr 2023 auf den Markt kommen soll, das autonome Fahren auf Level 4 beherrschen soll. Auf diesem Grad der Automatisierung kann das Fahrzeug im Grunde bereits komplett selbstständig agieren, es kann jedoch besonders komplexe Situationen geben, in der die Insassen das Fahren übernehmen. Wollen diese das nicht, muss das Auto zumindest in der Lage sein, eigenständig eine sichere Position wie einen Parkplatz zu erreichen.Allerdings hat Baidu auch schon die Technologie für Level 5-Fahrzeuge bereitstehen. Diese wird dann voraussichtlich in kommenden Generationen zum Einsatz gebracht. Hiermit werden dann Fahrzeuge möglich, die vollständig autonom operieren und auch gar nicht mehr über andere Steuerungsvorrichtungen verfügen. Sie können beispielsweise für den Betrieb autonomer Taxi-Flotten u.ä. eingesetzt werden.