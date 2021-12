Google blickt auf 2021 zurück - Das Jahr in Suchanfragen

Der Suchmaschinenriese Google hat seinen Jahresrückblick 2021 veröffentlicht und schaut auf das zurück, wonach die Menschen weltweit in den vergangenen zwölf Monaten gesucht haben. So wurde global vor allem nach dem Wort "Heilung" gesucht - insgesamt hat die Corona-Pandemie auch weiterhin einen starken Einfluss auf die Suchtrends. Die Übersicht zeigt aber, dass auch noch andere Dinge angesagt waren.Zwar ist Corona auch 2021 für die Deutschen ein großes Thema, die Top 5 der allgemeinen Suchbegriffe zeigt sich hierzulande aber vor allem sportlich: besonders viel gesucht wurde nach der "EM 2021", aber auch die "Bundesliga" und "Olympia 2021" interessierten die Menschen. Auf Platz 2: die "Bundestagswahl 2021". Wenig überraschend: Der Netflix-Hit "Squid Game" dominiert die Serien-Suchtrends, gefolgt von "Bridgerton" und "Lupin", beides ebenfalls Netflix-Formate.Außerdem wollten die Deutschen dieses Jahr wissen, warum WhatsApp und Roblox nicht gehen, warum Rüdiger eine Maske trägt oder warum der Himmel gelb ist. Auch gab es Klärungsbedarf zu den Fragen, was ein PCR-Test kostet, was rawr bedeutet und wie alt die Queen, Thomas Gottschalk und Helene Fischer sind.Die vollständigen Suchtrends für Deutschland und natürlich auch den Rest der Welt lassen sich wie gewohnt über eine interaktive Übersicht erkunden.