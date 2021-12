Ubisoft meldet "Eindringling" in die IT-Infrastruktur für Just Dance

Der Spielegigant Ubisoft hat einen Eindringling in seine IT-Infrastruktur bestätigt. Es geht dabei um Daten des beliebten Spiels Just Dance. Dritte konnten laut einem Bericht für kurze Zeit auf fremde Daten zugreifen, allerdings nicht auf persönliche Spielerinformationen.

Einzelheiten noch unbekannt

Das Unternehmen schrieb in der Community: "Vor kurzem haben wir ein Eindringen in die IT-Infrastruktur von Ubisoft festgestellt, das Just Dance betraf. Dieser Vorfall war das Ergebnis einer Fehlkonfiguration, die, nachdem sie identifiziert worden war, schnell behoben wurde, es jedoch unbefugten Personen ermöglichte, auf einige persönliche Spielerdaten zuzugreifen und diese möglicherweise zu kopieren.



Die fraglichen Daten beschränkten sich auf "technische Identifikatoren", zu denen GamerTags, Profil-IDs und Geräte-IDs sowie Just Dance-Videos gehören, die aufgenommen und hochgeladen wurden, um sie öffentlich mit der Spiel-Community und/oder auf Ihren Social Media-Profilen zu teilen. Unsere Untersuchung hat nicht ergeben, dass irgendwelche Ubisoft-Kontoinformationen als Folge dieses Vorfalls kompromittiert worden sind.



Der Schutz von Spielerdaten hat für Ubisoft oberste Priorität, daher möchten wir die Community mit voller Transparenz über diesen Vorfall informieren. Alle Spieler, die von diesem Vorfall betroffen sind, werden in Kürze eine E-Mail erhalten und können sich für weitere Informationen an unser Support-Team wenden. Wir haben alle notwendigen proaktiven Maßnahmen ergriffen, um unsere Infrastruktur vor zukünftigen Vorfällen zu schützen, und wir danken euch für euer Verständnis."

Das Unternehmen erklärte , dass der Vorfall das Ergebnis einer Fehlkonfiguration war. Was genau passiert ist, wurde dabei jedoch noch außen vor gelassen. Fest steht, dass Ubisoft zunächst ein Eindringen in die IT-Infrastruktur von Just Dance festgestellt hat und die Schwachstelle daraufhin schnell schließen konnte.Für kurze Zeit war es aber unbefugten Personen möglich, auf einige Spielerdaten zuzugreifen und sie möglicherweise zu kopieren. Einzelheiten dazu sind allerdings noch nicht bekannt. Die ersten internen Untersuchungen haben laut dem Spiele-Unternehmen jedoch ausgeschlossen, dass irgendwelche direkten Ubisoft-Kontoinformationen als Folge dieses Vorfalls kompromittiert worden sind. Das Unternehmen wird aber weitere Erkenntnisse veröffentlichen.Ubisoft reagierte laut Medienberichten bisher nicht auf Anfragen, wie viele Personen von dem Vorfall betroffen waren. Seit dem Debüt von Just Dance im Jahr 2009 wurden aber etliche Millionen Exemplaren verkauft.