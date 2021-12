Anno 1404 History Edition: Ubisoft verschenkt den Städtebau-Klassiker

Ubisoft bietet seinen Städtebau-Klassiker Anno 1404 ab sofort und bis zum 14. Dezember kostenlos an. Die History Edition des mittlerweile 12 Jahre alten und weiterhin beliebten Meilensteins wurde im letzten Jahr grafisch aufpoliert und enthält zusätzlich die Erweiterung "Venedig".

Zeitlich begrenzte Anno-Aktion zum Ubisoft-Jubiläum

Ubisoft

Wer sich in den nächsten Tagen mit seinem Uplay-Account innerhalb der Ubisoft Connect-App anmeldet, wird auf den aktualisierten "Specials"-Bereich hingewiesen, der neben einer Share Play-Funktion für Far Cry 6 jetzt auch die kostenlose Version von Anno 1404 enthält. Alternativ könnt ihr zur Verknüpfung des einstiger Strategie-Hits die offizielle Webseite des Publisher nutzen und den Download auf eurem PC später anstoßen. Der Titel wird dabei dauerhaft mit eurer Spielebibliothek verbunden.Allzu viel Zeit sollte man sich jedoch nicht lassen. Anlässlich des 35. Geburtstag des Unternehmens wird die History Edition von Anno 1404 nur bis zum 14. Dezember um 15 Uhr deutscher Zeit kostenlos angeboten. Die enthaltene Venedig-Erweiterung ergänzt das Hauptspiel laut Ubisoft um einen "kooperativen und kompetitiven Mehrspieler-Modus, weitere Spionage- und Stadtrat-Features sowie Schiffe, Aufträge und Gegenstände."Durch eine vollständige Spielstand-Kompatibilität ist es möglich, alle Verbesserungen der History Edition zu nutzen, ohne ein neues Spiel zu beginnen. Zumindest dann, wenn sich ältere Anno 1404-Spielstände auf eurem System, externen Datenträgern oder in der Cloud befinden. Wer sich darüber hinaus von Anno nicht losreißen und die älteren Klassiker genießen möchte, kann sich mit der Anno History Collection zusätzlich Anno 1602, 1503 und Anno 1701 inklusive aller Erweiterungen ins Haus holen. Dann allerdings nicht kostenlos, sondern zu einem Preis von 39,99 Euro.