Rayman Origins: Ubisoft verschenkt jetzt den Jump 'n' Run-Klassiker

Nachdem sich Ubisoft bereits mit einem Gratis-Geschenk von Anno 1404 in Geberlaune zeigte, folgt mit Rayman Origins der nächste Titel, den der Publisher kostenlos anbietet. Der Jump ‘n' Run-Meilenstein aus dem Jahr 2011 kann ab sofort per Ubisoft Connect heruntergeladen werden.

Raymans "magische Welt" mit legendärem 2D-Gameplay

Die Weihnachtszeit und das eigene 35-jährige Jubiläum nimmt Ubisoft zum Anlass, um diverse Klassiker kostenlos an Spielerinnen und Spieler zu verteilen. Rayman Origins wird dabei als "HD-, 2D-Side-Scrolling-, Jump ‘n‘ Run-Adventure" ins Rennen geschickt, das dank lokalem Koop-Modus mit bis zu vier Spielern erlebt werden kann. Neben Bestwertungen mit über 95 von 100 Punkte liegt der Bewertungsschnitt des Titels bei einem guten Metascore von 86 Punkten.Laut den Entwicklern bringt Rayman Origins viele der klassischen Figuren in ihrer ursprünglichen 2D-Gestalt zurück und lässt Spieler Raymans Wurzeln erkennen, indem sie die Geschichte der "Lichtung der Träume" rekonstruieren. Insgesamt wird eine "blühende Welt" mit über 100 Figuren und zwölf Landschaften geboten, die durch einen künstlerischen Ansatz versuchen Jump & Run-Fans zu begeistern. Der Titel verläuft über 50 Level und ermöglicht es durch spezielle Fähigkeiten in bereits absolvierte Ebenen zurückzukehren, um zusätzliche Wege zu entdecken.Zu diesen Fähigkeiten gehören unter anderem das Schwimmen, Tauchen und Fliegen per "Helikopter-Haar". Ebenso treffen Spieler in Rayman Origins auf diverse Bossgegner, vom gigantischen rosa Monster mit hunderten Augen über einen Gebirgsgolem bis hin zu einer gemeinen Gänseblümchensaft trinkenden Planze. Wer dem Spiel aus den Jahren 2011 (Konsolen) und 2012 (PC) eine Chance geben möchte, kann sich das Adventure per Ubisoft Connect (früher Uplay) kostenlos herunterladen. Ein entsprechender Hinweis ist im Hauptmenü vorhanden.