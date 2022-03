Nachfolger von Bitdefender Free: Bitdefender Antivirus Free ist da

Der Sicherheits-Software Profi Bitdefender kündigte letztes Jahr an, dass Bitdefender Free Ende 2021 in den Ruhestand geschickt wird . Ein Nachfolger war aber in der Mache. Jetzt ist die neue kostenlose Anwendung Bitdefender Antivirus Free auf den Markt gekommen.

Umfangreiche Funktionen auch in der kostenlosen Version

Relativ überraschend hat Bitdefender ein neues kostenloses Antivirenprodukt für Windows auf den Markt gebracht. Vor rund drei Monate hatte Bitdefender die gratis "Bitdefender Free" Antiviren-Lösung eingestellt. Damals gab es keinen Hinweis darauf, dass das Unternehmen eine Alternative anbieten wird. Nun kündigte das Unternehmen die Einführung von Bitdefender Antivirus Free an. In einem Blogbeitrag wird dabei verraten , dass das Programm von Grund auf neu entwickelt wurde. Bitdefender Antivirus Free bietet laut Bitdefender "erweiterte Funktionen und ein verbessertes Benutzererlebnis im Vergleich zur vorherigen kostenlosen Version". Bisher ist das neue Programm aber noch nicht direkt auf der Bitdefender-Website zu finden. Es gibt aber einen Download-Link im Ankündigungs-Beitrag Für das neue Programm ist als Voraussetzung ein Bitdefender-Konto erforderlich. Beim ersten Start wird dann ein Anmelde- und Registrierungsformular angezeigt. Ohne Konto läuft nichts - seine Daten muss man also angeben, wenn man es ausprobieren möchte. Laut Bitdefender bietet das neue Antivirenprogramm zusätzlich zu den generellen Windows-Schutzfunktionen einen Outlook- und Thunderbird-E-Mail-Schutz, Optionen für benutzerdefinierte Scan-Zeitpläne und eine Exploit-Erkennung.Die kostenlose Version umfasst Virenschutz, Webschutz und erweiterte Bedrohungsabwehr. Dabei wird versucht, Zero-Day-Angriffe zu blockieren. Das Sicherheitsprogramm schützt laut Bitdefender vor allen fortgeschrittenen Bedrohungen. Einige Funktionen, wie die Beseitigung von Ransomware, Schwachstellen-Scans oder eine Firewall, sind nur in kommerziellen Versionen verfügbar, die der Nutzer bei Interesse abonnieren kann. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen. Einige Optionen sind für kostenlose Nutzer gesperrt, so bekommt man allerdings einen guten Überblick über weitere Schutz-Optionen in der Bezahl-Variante.Bitdefender hat viel Kritik einstecken müssen, als das Unternehmen das Ende der kostenlosen Antiviren-Lösung ankündigte. Ob man die damit verärgerten Nutzer zurückgewinnen kann, bleibt abzuwarten. Werdet ihr die neue Anwendung ausprobieren?