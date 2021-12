Schutz gegen AirTag-Spionage: Android-Nutzer erhalten eigene App

Apple veröffentlicht "Tracker Detect" für Android-Geräte . Mit dieser App könnt Ihr AirTags in Eurer Nähe finden und gleichzeitig Geräte aufspüren, die mit dem "Wo ist?"-Netzwerk kompatibel sind. Wir erklären, warum die App sinnvoll ist, aber es sich nicht um eine echte AirTag-App handelt.

Kein Ersatz für die Apple AirTag-App

Apple

Mit den AirTags stellte Apple vor einigen Monaten Gegenstands-Tracker vor, die sich mit aktuellen iPhones zentimetergenau aufspüren lassen. Was an Schlüsselbünden oder in der Geldbörse echt praktisch ist, sorgt erst vor wenigen Tagen für Schlagzeilen . Autodiebe nutzten die AirTags für das Markieren von Fahrzeugen, die anschließend aufgespürt und ausgeraubt wurden.Apple verbessert die Sicherheit der Tracker nun mit einer neuen Android-App . Denn mit "Tracker Detect" (via Android Authority ) lassen sich die Devices auch ohne iPhone oder iPad erkennen. Wurde Euch also ein AirTag untergeschoben, werdet Ihr in der App darüber benachrichtigt.Der Funktionsumfang der App ist allerdings recht beschränkt. Mit einem Fingertipp scannt die App nach AirTags oder Apple-Geräten, die sich zu weit vom eigentlichen Besitzer entfernt befinden. Diese zeigt Euch Tracker Detect auf dem Bildschirm an. Dadurch könnt ihr genau sehen, wie viele und vor allem welche Geräte sich in Eurer Nähe befinden, erhaltet Informationen zu den Geräten und auch, wie Ihr diese ausschalten könnt. Sollte Euch also ein Tracker untergejubelt worden sein, könnt Ihr mit Hilfe dieser App die Batterie entfernen und die Ortung somit abbrechen.Hier lässt sich allerdings auch der große Unterschied zur eigentlichen AirTag-App erkennen. Mit dem "Tracker Detect"-Programm könnt ihr lediglich fremde Geräte aufspüren. Ihr erhaltet auch keine direkten Gerätenamen, sondern seht nur ein "Unknown Device". Die AirTag-App hingegen ist die App für Apple-Geräte, die Euch anzeigt, wo sich eure AirTags und "Find-My"-Geräte befinden. Eine Möglichkeit, die praktischen Tracker mit einem Android-Device zu nutzen, ist sie also nicht.