Apple AirTags: Diebe tracken Fahrzeuge und stehlen Luxusautos

Die kanadische Polizei warnt Autobesitzer vor einer neuen Masche, die Autodiebe zum Stehlen von Fahrzeugen verwenden. Ein ohne Wissen des Besitzers angebrachtes AirTag ermöglicht den Kriminellen, das Auto bis zum heimischen Parkplatz zu verfolgen und dort zu entwenden.

Apple stellt eine Anti-Tracking-Lösung bereit

Wie die Behörde (via Heise ) schreibt, wurden seit September fünf solche Fälle untersucht. Die Diebe haben AirTags an den jeweiligen Autos angebracht, als die Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt wurden. Da das Tracking-Gerät lediglich so groß wie eine Münze ist, kann ein AirTag problemlos hinter der Anschlussklappe eines Pickups versteckt werden. Damit können die Diebe das Auto bis zur Auffahrt verfolgen und nachts zuschlagen.Nachdem das Auto geortet wurde, öffnen die Diebe eine Tür mit Hilfe eines Schraubendrehers. Anschließend wird der Diagnose-Port genutzt, um einen mitgebrachten Schlüssel mit dem Fahrzeug zu koppeln.Um die Autodiebstähle erheblich zu erschweren, empfiehlt die kanadische Polizei, Fahrzeuge in einer verschlossenen Garage zu parken. Die meisten entwendeten Autos wurden auf der Auffahrt abgestellt. Zudem sollte man den Diagnose-Port sperren, um den Zugriff auf das System zu verhindern. Luxusauto-Besitzer sollten über Überwachungskameras nachdenken. Apple hat an einer Anti-Stalking-Funktion gearbeitet, die einen Bewohner über fremde AirTags in seinem Haus informieren soll. Aktuell gibt es das Feature jedoch ausschließlich für iPhones , sodass Besitzer eines Android-Smartphones nicht gewarnt werden. Außerdem wäre es denkbar, dass manche Autobesitzer den Hinweis nicht richtig verstehen und die Gefahr somit nicht erkennen. Eine Android-App zum Scannen von AirTags in der Umgebung dürfte in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.