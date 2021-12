Apple iOS 15.2: Großes Update für iPhones verfügbar - Das ist neu

Mit iOS 15.2 und iPadOS 15.2 stellt Apple ab sofort ein neues Software-Update für iPhones und iPads bereit. Die Themen Datenschutz und Privatsphäre stehen neben vielen kleineren Verbesserungen im Mittelpunkt. Wir verschaffen euch einen Überblick über die Neuerungen.

Schutz gegen Standort-Tracking und viele kleinere Neuerungen

Apple iOS 15.2: Offizieller Changelog mit Verbesserungen und Bugfixes

Das Apple Music Voice-Abo ist ein neuer Abonnementtyp, mit dem du mithilfe von Siri auf alle Titel, Playlists und Sender von Apple Music zugreifen kannst.

"Frag einfach Siri" macht Musikvorschläge anhand deines Hörverlaufs und deiner Bewertungen, ob du etwas magst oder nicht.

Mit "Erneut abspielen" kannst du auf eine Liste mit deiner zuletzt angehörten Musik zugreifen.

Der App-Datenschutzbericht in "Einstellungen" erlaubt eine Übersicht darüber, wie oft Apps in den letzten sieben Tagen auf den Standort, Fotos, die Kamera, das Mikrofon, Kontakte und anderes zugegriffen haben, sowie über deren Netzwerkaktivitäten.

Der digitale Nachlass ermöglicht das Bestimmen von Personen als Nachlasskontakte, die dadurch im Todesfall Zugriff auf deinen iCloud-Account und deine persönlichen Informationen erhalten.

Eine Steuerelement für Makro-Fotos, das in "Einstellungen" aktiviert werden kann, ermöglicht die Aufnahme von Makro-Fotos und -Videos mit dem Ultra-Weitwinkelobjektiv des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

Mit dem Tab "Store" kannst du an einem Ort Filme und TV-Sendungen durchstöbern, kaufen oder ausleihen.

Verbesserte Städtekarten in Apple Karten enthalten für unterstützte Städte Abbiegespuren, Mittelstreifen, Fahrradwege und Fußgängerübergänge.

"E-Mail-Adresse verbergen" ist in der Mail-App für Abonnent:innen von iCloud+ verfügbar und erzeugt eindeutige zufällige E-Mail-Adressen.

"Wo ist?" kann ein iPhone noch bis zu fünf Stunden lang finden, wenn es den Stromsparmodus nutzt.

In "Aktien" kann die Währung für Ticker angezeigt werden sowie in Diagrammen die Performance seit Jahresbeginn.

In "Erinnerungen" und "Notizen" können Tags gelöscht oder umbenannt werden.

Siri antwortet möglicherweise nicht, wenn VoiceOver aktiv und das iPhone gesperrt ist.

ProRAW-Fotos erscheinen möglicherweise überbelichtet, wenn sie in Fotobearbeitungs-Apps von Drittanbietern angezeigt werden.

HomeKit-Szenen, die Garagentore betreffen, werden möglicherweise nicht korrekt von CarPlay ausgeführt, wenn das iPhone gesperrt ist.

CarPlay aktualisiert die Informationen in "Jetzt läuft" für bestimmte Apps möglicherweise nicht.

Video-Streaming-Apps können auf iPhone 13-Modellen Inhalte möglicherweise nicht laden.

Kalenderereignisse werden bei Microsoft Exchange-Benutzer:innen möglicherweise zum falschen Datum angezeigt.

Obwohl ein Feature-Feuerwerk ausbleibt, liefert Apple unter iOS 15.2 viele Funktionen nach, die bereits zur WWDC 2021 im Juni thematisiert wurden. So finden iPhone- und iPad-Nutzer innerhalb der Einstellungen unter anderem den so genannten "App-Datenschutzbericht". Er informiert über alle Apps, die auf Fotos, Kontakte, die Kamera und den eigenen Standort zugegriffen haben. Ähnlich der Bildschirmzeit erhalten Nutzer auch für ihn eine wöchentliche Zusammenfassung. Zusätzlich spendiert man der Mail-App ein Privatsphäre-Upgrade, um E-Mail-Adressen auf Knopfdruck zu verbergen und Nachrichten mit einer zufällig generierten Adresse zu versenden.Innerhalb der "Wo ist?"-App stellt Apple weiterhin eine neue Funktion bereit, welche es ermöglicht unbekannte Objekte aufzuspüren, die eventuell den Standort des Nutzers verfolgen könnten - zum Beispiel AirTags-Tracker von Dritten, die unbewusst mitgeführt werden. Zudem erleichtert man mit kleinen, auch optischen Überarbeitungen unter iOS 15.2 und iPadOS 15.2 das Leben der Nutzer.So kann der Makromodus der iPhone 13 (Pro)-Kamera über einen neuen Button (de)aktiviert werden, die Zusammenfassung von Benachrichtigungen erhält eine Frischzellenkur und Apple Music ein neues Abonnement, welches für monatlich 4,99 Euro nur per Siri-Steuerung genutzt werden kann. Ebenso praktisch: Im Info-Bereich der allgemeinen Einstellungen informiert Apple über von Service-Partnern und Drittanbietern ausgetauschte Hardware (z.B. Akku, Kamera und Display), was vor allem beim Kauf von gebrauchten iPhones für viele Nutzer eine wichtige Rolle spielen könnte.Weitere Neuerungen, wie die Hinterlegung von Nachlasskontakten, Änderungen an der Apple TV-App , CarPlay und Co. findet ihr in den nachfolgenden Patch Notes zum iOS 15.2-Update. Der Download (ca. 900 MB) erfolgt bekanntlich über die Einstellungen und den Menüpunkt "Allgemein -> Softwareupdate".