AirPods Pro explodieren während Nutzung - Apple untersucht den Vorfall

Mit einem lauten Knall ist dem Bericht eines 20-jährigen Berliners nach sein AirPods-Pro-Kopfhörer während der Nutzung explodiert. Apple als Hersteller und Amazon als Verkäufer wollen den Vorfall genau untersuchen, denn es gibt kaum Berichte über ähnliche Vorfälle.

Kein Fake-Produkt

Apple

Das meldet das Online-Portal heise . Der Geschädigte hatte sich bei heise gemeldet und ein Foto des deutlich in Mitleidenschaft gezogenen AirPods Pro gesendet. Soweit bekannt ist, ist dem jungen Mann am Nikolaustag einer der beiden Ohrstöpsel unvermittelt bei der Verwendung erst wärmer als normal geworden. Dann habe es einen Knall gegeben - er hatte den Stöpsel dabei noch im Ohr.Als er dann sah, was den Knall ausgelöst hatte, habe er sich so erschrocken, dass er den Kopfhörer fallen gelassen habe. Der kleine Stecker war aufgeplatzt, wies mehrere Risse auf und war teilweise schwarz - er hatte deutliche Spuren wie nach einer Explosion.Körperlich unbeschadet ist der Betroffene zudem nicht. Er hat laut seinem Bericht nun einen Tinnitus und wartet derzeit noch auf die Diagnose durch einen Facharzt. Das Online-Portal heise erinnert nun daran, dass ähnliche Meldungen von explodieren AirPods sich als Falschmeldungen herausgestellt haben. Allerdings sei aktuell davon auszugehen, dass es sich um ein Original-Produkt handele. Die AirPods Pro wurden dabei Anfang des Jahres bei Amazon gekauft, die Seriennummer sei nach der Prüfung auf der Apple-Website authentisch.Apple und Amazon haben sich bereits gemeldet und eine genaue Überprüfung angekündigt. Apple untersucht die beschädigten AirPods nun genau, ob eventuelle Vorschädigungen vorlagen und wie es zu dem Unfall kommen konnte. Amazon will dabei sicherstellen, dass es sich nicht um geschickte Fälschungen handelt. Der Berliner bekommt nun von Apple schon einmal Ersatz.