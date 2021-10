Apple erweitert Reparatur für Knacksen & ANC-Probleme bei AirPods Pro

AirPods Pro, die vor Oktober 2020 produziert wurden, können Hardware-Probleme mitbringen. Apple hatte die Fehler ein Jahr nach dem Launch anerkannt und ein Reparatur-Programm gestartet. Das wird jetzt noch einmal deutlich verlängert.

Austausch erst nach Untersuchung

Knisternde oder statische Töne, die sich in lauten Umgebungen, beim Training oder beim Sprechen am Telefon verstärken

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert nicht wie erwartet, beispielsweise Verlust des Bassklangs oder Verstärkung von Hintergrundgeräuschen, z. B. Straßen- oder Fluglärm

Nach dem Start der AirPods Pro im Jahr 2019 waren Nutzermeldungen laut geworden, dass die Wireless-ANC-Kopfhörer nicht immer ohne Probleme ihren Dienst verrichten. Die meisten Berichte beschränkten sich dabei auf deutlich hörbares Knacksen bei hohen Lautstärken und verschiedenen Fehler mit der Geräuschunterdrückung. Ein Jahr später, im Oktober 2020, hatte Apple die Probleme offiziell anerkannt und ein Reparatur-Programm gestartet, das bis zu zwei Jahre nach dem Kauf in Anspruch genommen werden kann.Wie MacRumors schreibt, hat das Unternehmen hier jetzt ohne weitere Ankündigung eine Änderung an den Bedingungen vorgenommen. Wie auf der Webseite des Reparatur-Programms für die AirPods Pro zu lesen ist, können Betroffene ihre Kopfhörer nun sogar bis zu drei Jahre nach dem Kauf von Apple reparieren oder ersetzen lassen. Hier wurde also eine Verlängerung um ein weiteres Jahr vorgenommen.Wurden die AirPods Pro zur Markteinführung gekauft, sind entsprechende Fehler also bis zum Jahr 2022 abgedeckt. Für alle, die im Jahr 2020 die Kopfhörer erworben haben, bevor am Jahresende eine überarbeitete Version ausgeliefert wurde, können Fehler noch bis zum Jahr 2023 auf diesem Weg beheben lassen.Wie Apple im Beitrag " Serviceprogramm für AirPods Pro bei Tonproblemen " schreibt, werden die Kopfhörer vor der Reparatur einer Untersuchung unterzogen, ob die bekannten Fehler die Probleme verursachen. Hier liefert man auch noch einmal eine Beschreibung, an welchen Symptomen man diese erkennen kann: