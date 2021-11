Beats Fit Pro: Neue Sport-Kopfhörer von Apple mit AirPods-Features

Die Apple-Tochter Beats hat mit den Beats Fit Pro ihre neuesten Wireless-Earbuds vorgestellt, die sich mit einer Art biegsamer "Schwinge" komfortabel und sicher im Ohr befestigen lassen sollen. Für unter 200 Euro bieten sie die besten Fatures, die man von Apples AirPods kennt.

ANC und Transparenzmodus werden unterstützt

Bis zu sechs Stunden Laufzeit mit ANC

Beats

Die Beats Fit Pro sehen auf den ersten Blick den Beats Studio Buds sehr ähnlich, haben aber eben eine "Flügelspitze" - Beats spricht von einem "Wingtip" - die für sicheren Halt bei schnellen Bewegungen beim Sport sorgen sollen. Durch eine IPX4-Zertifizierung sollen die Kopfhörer auch bei schweißtreibenden Workouts gut geschützt sein.In den Beats Fit Pro steckt der gleiche Apple H1 Wireless-Chip, der auch in den AirPods die Sprachsteuerung mit Siri, One-Touch-Pairing und Find-My-Unterstützung ermöglicht. Außerdem wird auch die automatische Unterbrechung der Wiedergabe unterstützt, schließlich ist Apples entsprechender Sensor ebenfalls an Bord.Hinzu kommen bei den neuen In-Ear-Kopfhörern für Sportler auch der Adaptive Equalizer, Spatial Audio und dynamisches Head-Tracking. Dolby Atmos wird unter anderem in Apple Music und bei der Wiedergabe von Filmen und Serien unterstützt. Anders als bei den neuen AirPods der dritten Generation haben die Beats Fit Pro auch aktive Geräuschunterdrückung integriert, wobei bis zu 200 Mal pro Sekunde eine Anpassung erfolgt.Der Transparenzmodus ermöglicht außerdem, auch bei aktivierter Geräuschunterdrückung Gespräche zu hören, wird dabei doch das Active Noise Cancelling ausgesetzt, um Dinge wie Sprache wahrzunehmen. Beats bewirbt die neuen Kopfhörer auch damit, dass man einen neuen Transducer und eine verbesserte Belüftung verwendet, um die Audioqualität neben dem überarbeiteten Akustikdesign zu optimieren.Hinzu kommen Beam-Forming-Mikrofone, die bei Telefonaten und anderen Sprachaufgaben für eine optimale Qualität sorgen sollen, während nach innen gerichtete Mikrofone und ein Beschleunigungsmesser helfen, die Umgebungsgeräusche zu minimieren.Nach Angaben des Herstellers sollen die neuen Kopfhörer bei Verwendung des Active Noise Cancelling oder des Transparenzmodus bis zu sechs Stunden Audiowiedergabe ermöglichen. Durch Nachladen über den Akku des Transport-Cases sollen weitere 21 Stunden Laufzeit möglich sein. Deaktiviert man die beiden Zusatzfunktionen und nutzt den Adaptive EQ sollen bis zu sieben Stunden möglich sein, wobei durch Nachladen weitere maximal 27 Stunden erzielt werden können.Anders als etwa die AirPods unterstützt das Case der Beats Fit Pro kein Wireless-Charging, kann aber immerhin per Kabel schnell geladen werden, heißt es. Wer die Kopfhörer in Verbindung mit einem Android-Gerät nutzen will, benötigt dafür die Beats-App, denn nur so können das One-Touch-Pairing, der Fit-Test und der Wechsel zwischen den Betriebsmodi und die Anpassung des Verhaltens bei langem Drücken auf das Gehäuse angepasst werden.Die Beats Fit Pro sind ab sofort für knapp 200 Dollar in den USA zur Vorbestellung verfügbar. Apple bietet sie in den Farben Weiß, Schwarz, Grau und Violett an und will ab dem 5. November liefern. In Deutschland sollen die neuen Beats-Kofphörer erst im nächsten Jahr in den Handel kommen, was vermutlich eine Folge der schlechten Verfügbarkeit bestimmter Komponenten durch die andauernde weltweite Chipkrise ist.