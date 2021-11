iFixit rügt AirPods 3 und Beats Fit Pro: Null Punkte bei Reparierbarkeit

Die Reparatur-Spezialisten von iFixit haben die neuen Apple AirPods der dritten Generation mit den neu vorgestellten Beats Fit Pro verglichen. In einem Teardown mussten beide In-Ear-Kopfhörer jetzt ihre "Geheimnisse" verraten.

Blick auf die verbauten Komponenten

Nur mit Anstrengung zu öffnen

Eine der Fragen, die iFixit dabei klären wollte, ist, wie gut sich die kleinen neuen Hightech-Kopfhörer reparieren lassen. Apple hatte die beiden neuen In-Ear-Generationen vor kurzem vorgestellt, wobei die AirPods 3, anders als die Beats Fit Pro, bereits auch in Deutschland erhältlich sind. Die Beats Fit Pro werden erst Anfang 2022 in Europa auf den Markt kommen.In dem Vergleichsvideo von iFixit treten die beiden schon einmal gegeneinander an. iFixit hat sowohl die AirPods der dritten Generation als auch die Beats Fit Pro zerlegt und festgestellt, dass sich die Innereien nur verhältnismäßig schwer reparieren lassen. Das ist keine neue Erkenntnis, auch die Vorgänger waren ähnlich aufgebaut.In dem Video zeigt Fixit nun einen Einblick in das Innenleben der smarten Kopfhörer, auch wenn sich das Zerlegen schon als schwierig erwiesen hat. Die In-Ears zu öffnen, ohne etwas zu beschädigen, ist beinahe Glückssache.Aufgrund ihrer geringen Größe verfügen beide Geräte über ein "Sandwich" aus Komponenten, das empfindliche Kabel, Chips und die Batterie für jeden Ohrhörer umfasst.iFixit musste rabiat zur Sache gehen und dazu unter anderem einen Schraubstock verwenden, um genug Druck auszuüben, um die Klebeversiegelung und so die beiden Kunststoffhälften zu brechen. Zwar gelang es dem Reparaturunternehmen in beiden Fällen, an die Batterie zu gelangen, doch die Ohrhörer wurden dabei anscheinend irreparabel beschädigt. Weder die AirPods noch die Beats Fit Pro sind so konzipiert, dass sie nach dem Öffnen wieder zusammengesetzt werden können. Eine Reparatur ist nicht vorgesehen. In der Bewertung der Reparaturfähigkeit werden daher beide Produkte mit null von zehn Punkten bewertet.Der iFixit-Clip bietet auch einige zusätzliche Details über beide kabellosen Ohrhörer, einschließlich des Apple-eigenen H1-Chips und der Mechanismen, die die Spatial Audio-Funktion des Unternehmens antreiben.