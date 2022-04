AirPods Pro 2: Nächsten Herbst kommen wohl neue Apple-Kopfhörer

Apples AirPods sind eine Erfolgsgeschichte, die kabellosen Kopfhörer gibt es in einer herkömmlichen und Pro-Variante. Doch während die normalen AirPods bereits in einer dritten Generation verfügbar sind, wartet die Technik-Welt noch die AirPods Pro 2. Doch die dürften bald kommen.

AirPods 3 verkaufen sich schlecht

Gerüchte zu Apple-Produkten gibt es nahezu täglich und viele kann man auch durchaus ignorieren - es sei denn die Quelle heißt Ming-Chi Kuo. Der bei TF Securities tätige Analyst gilt als bestens vernetzt, seine Voraussagen und auch Insider-Informationen haben eine erstaunliche Trefferquote.Doch nicht nur deshalb kann man seinen Informationen zu den zweiten AirPods Pro Glauben schenken. Denn die zweiten Apple-Ohrhörer, die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mitbringen, sind im Grunde längst überfällig. Die ursprüngliche Version kam bereits im Herbst 2019 auf den Markt und ein Nachfolger wird seit bereits längerem erwartet.Laut Ming-Chi Kuo wird es diesen Herbst soweit sei, ja sein muss: Der Analyst teilte nämlich mit, dass Apple für das zweite und dritte Quartal des Jahres die Bestellungen der (regulären) AirPods 3 um etwa ein Drittel reduziert hat, da sich diese deutlich schlechter verkaufen als die AirPods 2.Kuo schreibt auf Twitter : "Aufgrund der gescheiterten Produktsegmentierungsstrategie ist die Nachfrage nach den AirPods 3 deutlich schwächer als nach den AirPods 2." Er erwähnt die Produkteinführung der AirPods Pro 2 in weiterer Folge nicht als Möglichkeit, sondern als Fakt: "Die AirPods Pro werden möglicherweise eingestellt, nachdem Apple die AirPods Pro 2 in 2H22 auf den Markt gebracht hat, um den gleichen Fehler nicht zu wiederholen."Wie erwähnt werden die zweiten AirPods Pro seit längerem erwartet, entsprechend mangelt es auch nicht an Gerüchten: So sollen diese ein neues "stielloses" Design, Support verlustfreier Audiowiedergabe und eine verbesserte Intelligenz auf dem Gerät aufweisen.