Google kündigt weihnachtliches Feature-"Geschenk" für Android 12 an

Android 12 , das neueste mobile Betriebssystem von Google, ist seit einigen Wochen verfügbar, und bietet auch viele Neuerungen. Doch der kalifornische Konzern ist offenbar mit Android 12 noch nicht fertig und hat nun zahlreiche neue Features angekündigt - und die kommen bald.

Smartphone als Autoschlüssel

Google hat die Neuerungen in einem Blogbeitrag vorgestellt, der Jahreszeit entsprechend ist dieser von weihnachtlichen Anspielungen geprägt und das bedeutet auch, dass die Ankündigung den Titel "Mit diesen neuen Android-Funktionen wird die Weihnachtszeit festlich" trägt.Diese neuen Features sind zahlreich und durchaus spannend, von weltbewegend kann man aber auch nicht sprechen. So bekommen Anwendungen wie YouTube Music, Google Play Books und Google Fotos neue Widgets, diese sollen die Bedienung der Apps auf dem Homescreen einfacher und komfortabler gestalten.Mehrere Neuerungen bekommt auch Android Auto, also die mobile Version bzw. Ansicht des Betriebssystems. Die vielleicht spannendste ist, dass Besitzer eines Pixel 6, Pixel 6 Pro oder Samsung Galaxy S21 ihr Smartphone nun als Autoschlüssel benutzen können - wenn sie ein "kompatibles Fahrzeug von BMW" besitzen und in einem Land leben, wo das Feature unterstützt wird.Android Auto bekommt außerdem ein überarbeitetes Interface, das startet, wenn man das Smartphone anschließt, einen neuen Play-Button auf dem Homescreen sowie eine neue Suche, dazu kommen neue smarte Antwortmöglichkeiten für Textnachrichten.Google Fotos erhält einen neuen Highlight-Modus für Fest- und Feierlichkeiten wie Weihnachten und Geburtstage, diese können auch auf diverse Arten personalisiert werden. Einen weihnachtlichen Hintergrund hat auch "Family Bell": Diese "Familien-Glocke" kann über das Smartphone und auch Smart Speaker aktiviert werden und benachrichtigt den ganzen Haushalt, wenn die Zeit für eine bestimmte Aktivität gekommen ist - das kann die Bescherung sein, aber auch eine alltägliche Tätigkeit wie die morgendliche Routine. Außerdem neu sind ein Reset nicht gebrauchter App-Befugnisse sowie neue Kombinationen für die Emoji Kitchen.