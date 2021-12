Android TV 12 ist jetzt verfügbar und bringt viele neue Features mit

Android 12 ist für Smartphones schon seit längerem verfügbar und einige Hersteller, allen voran Google selbst, haben die dazugehörigen Updates auch schon verteilt. Doch das Betriebssystem ist mehr als nur ein Handy-OS, nun macht sich auch Android TV 12 für den Release bereit.

4K-Rendering, Datenschutz und mehr

Android ist und bleibt in erster Linie ein Betriebssystem, das für Smartphones gedacht ist bzw. dort als erstes verfügbar ist, doch es ist natürlich auch mehr. Und das bedeutet konkret: Es bildet auch die Basis für Android TV. Die neueste Version, also Android 12, ist nun als TV-Fassung freigegeben worden. Wie 9to5Google berichtet, ist Android TV 12 vor kurzem in einer finalen Version via Googles Developer-Seite angekündigt worden.Das bedeutet stabile Fassungen von sowohl Android TV als auch Google TV, allerdings sind diese derzeit nur für Googles Entwickler-Dongle ADT-3 zu haben. Derzeit ist nicht klar, wann Android TV 12 für die Allgemeinheit freigegeben wird. Diese (stabile) Beta ist deutlich später dran als der Vorgänger Android 11, diese Version wurde bereits im September 2020 final veröffentlicht. Allerdings war auch Android 12 zuletzt deutlich später dran als in früheren Jahren.Das Warten dürfte sich aber lohnen, denn Android TV 12 bringt einige Features mit, die von vielen schon länger erwartet werden. Dazu zählen die längst überfällige Unterstützung für das 4K-Rendering des Homescreens und der Benutzeroberfläche, die neuen Datenschutzindikatoren und -schaltflächen von Android 12 sowie die Unterstützung für HDMI CEC 2.0 und noch einiges mehr.Google dazu: "Mit der offiziellen Veröffentlichung von Android 12 stellen wir die neueste Version der Plattform auch für den Fernseher zur Verfügung. Nutzt diese Gelegenheit, um Apps zu erstellen und zu testen, damit sie mit der neuesten Android-Version auf dem neuen Google TV-Erlebnis kompatibel sind. Alternativ stehen auch die Build-Images für das Standard-Android-TV-Erlebnis zum Download bereit."