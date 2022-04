Schlechte Nachrichten für Fans: Spider-Verse-Sequel verschiebt sich

Spider-Man ist einer der bekanntesten Marvel-Helden und auch sein letzter Kinoauftritt war überaus erfolgreich. Für viele Fans ist aber ein animierter Film der beste Spidey-Film, nämlich Spider-Man: A New Universe. Doch der zweite Teil verschiebt sich leider - und das ordentlich.

Spider-Man: Across the Spider-Verse 1 und 2

Spider-Man: Into the Spider-Verse, wie der Film im Original heißt, ist für viele Fans nicht bloß ein normaler Film, sondern ein Kunstwerk. Denn das 2018 erschienene Abenteuer bietet eine Bilderflut, wie sie bisher kaum ein animierter Streifen geboten hat - jedenfalls nicht mit einer solchen künstlerischen und popkulturellen Tiefe.Entsprechend groß war die Freude als bekannt wurde, dass Sony an einer zweiteiligen Fortsetzung arbeitet. Und ursprünglich hieß es, dass Teil 1 des Spider-Man: Across the Spider-Verse genannten Filmes bereits im Oktober dieses Jahres kommen wird. Doch nun werden viele enttäuscht sein bzw. sich länger mit Vorfreude begnügen müssen.Denn Sony gab per Twitter bekannt, dass sich der erste Film um rund acht Monate verschiebt. Spider-Man: Across the Spider-Verse wird entsprechend am 2. Juni 2023 in den Kinos starten, Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II ist aktuell für den 29. März 2024 vorgesehen.Konkrete Gründe nannten die Macher des Filmes nicht, Autor und Produzent Christopher Miller schrieb dazu lediglich einen Tweet , in dem er mitteilte, dass man mehr Zeit brauche, um die Filme "großartig" zu machen. Man kann über die Gründe deshalb nur spekulieren.Die Erklärung ist allerdings naheliegend, zumindest für alle, die den ersten Film gesehen haben: Die aufwendigen Animationen sind zweifellos mit enormen Aufwand verbunden, jedes Frame des Filmes ist ein kleines Kunstwerk für sich. Diese Qualität will Sony sicherlich auch in den Fortsetzungen gewährleisten.