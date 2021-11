Sony sagt Sorry: Produktion einiger Kameras & Co. nicht mehr möglich

Es gibt kein Technologie-Unternehmen, das sich dem globalen Mangel an Chips entziehen kann. Jetzt hat Sony mitgeteilt, dass man die Produktion mehrerer Kameras und Accessoires nicht mehr aufrechterhalten kann, mit dabei der Vollformat-Klassiker Sony Alpha 7 II

Sony muss sich entschuldigen, da die Produktion recht plötzlich abbricht

Nicht die neuesten, aber beliebt

Der Chipmangel hängt wie eine graue Wolke über der gesamten Technologie-Branche. Immer öfter sind die Auswirkungen jetzt auch bei konkreten Produktreihen zu spüren, die nur noch wenig oder gar nicht mehr verfügbar sind. Genau in dieser Hinsicht muss jetzt auch Sony bekannt geben, dass man fünf Produkte aus dem Bereich der Kameras und Accessoires schlichtweg nicht weiter produzieren kann, weil entsprechende Chips fehlen.Wie das Unternehmen laut DPreview in einer Mitteilung schreibt, die auch als Entschuldigung an Vertriebspartnern zu verstehen ist, werden folgende Produkte aufgrund der Chipkrise nicht mehr produziert: Kameras der a7 II-Serie, Kameras der a6400-Serie, a6100-Kameras (offenbar allerdings nur schwarze Modelle), der 4K-Camcorder PXW-Z190 und das Richtrohrmikrofon ECM-B1M.Bestellungen, die bis zum 19. November vorgenommen wurden, können demnach noch abgewickelt werden, danach ist die Zukunft der genannten Produkte aber ungewiss. Man müsse jetzt erst einmal die Entwicklung in der Zulieferkette genauer beobachten, bevor man hier weitere Überlegungen anstellen kann, so das Unternehmen.Sony muss hier das vorläufige Produktionsende zwar nicht bei brandaktuellen Modellen verkünden, gerade die a7 II-Serie gilt aber für viele immer noch als sehr guter Einstiegspunkt in die Welt der Vollbild-Systemkameras. Ähnliches gilt für die Modelle der a6400- und a6100-Serie. Man darf gespannt sein, wie sich das Produktportfolio, beeinflusst durch die Chipkrise, hier weiter entwickelt.