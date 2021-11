Windows 7: Google verlängert den Chrome-Support um weiteres Jahr

Anfang 2020 hat Microsoft den Support für reguläre Versionen von Windows 7 beendet, das Betriebssystem ist aber vielerorts nach wie vor im Einsatz - vor allem in Unternehmen, die auf spezielle Software-Lösungen setzen. Nun gibt es auch eine Support-Verlängerung für Chrome

Google zieht mit Microsoft gleich

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Mitte Januar des Vorjahres hat Microsoft das letzte Sicherheitsupdate für Windows 7 veröffentlicht, für die meisten normalen Nutzer, die das Betriebssystem noch im Einsatz haben, bedeutet das, dass sie das auf eigene Gefahr machen.Unternehmenskunden können allerdings die so genannten Extended Security Updates (ESU) buchen, diese sichern Windows 7 nach dem regulären Support-Ende noch ab - allerdings gegen eine Extragebühr. Das ist ab dem Support-Ende noch drei Jahre lang möglich, Microsoft hat aber bereits mitgeteilt, dass man diese Möglichkeit nicht über Januar 2023 verlängern wird.Das gilt auch für den Microsoft Edge-Browser , auch dieser wird in der Windows 7-Version bis Januar 2023 noch mit sicherheitsrelevanten Updates versorgt. Wie Ghacks berichtet, zieht nun auch Google mit: Der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View hat in Sachen Chrome-Support ursprünglich Mitte 2021 angekündigt und diesen Termin dann später auf Anfang 2022 verschoben.Nun hat man der Kombination Chrome und Windows 7 erneut eine Gnadenfrist verpasst. Dieses Mal wird es aber sicher die letzte sein, denn das neue Datum lautet 15. Januar 2023 - also genau der Zeitpunkt, bei dem auch Microsoft selbst Schluss macht.Features sollte man sich für die Windows 7-Version von Chrome allerdings nicht erwarten, laut Google wird der Browser lediglich Sicherheits- und Stabilitäts-Updates erhalten. Einen Blogbeitrag oder sonstige Erklärung der Gründe liefert Google nicht, man kann aber wohl davon ausgehen, dass der Anteil an Chrome-Nutzern mit Windows 7 nach wie vor höher ist als ursprünglich gedacht.