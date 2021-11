Conrad Connect wird eingestellt: Smart-Home-Plattform am Ende

Der Elektronikhändler Conrad stellt seine Internet-of-Things-Plattform "Conrad Connect" ein. Für viele Kunden des Händlers war das bisher eine alternative Smart-Home-Steuerungszentrale , doch im Dezember ist damit nun Schluss.

Schließung der IoT-Plattform Conrad Connect Die IoT-Plattform Conrad Connect wird zum 16.12.2021 eingestellt.



Bis dahin stehen Ihnen alle Funktionen von Conrad Connect wie gewohnt zur Verfügung - mit der Ausnahme, dass keine weiteren Geräte, Services und Add-ons oder ähnliches hinzugebucht werden können. Auch ein Upgrade auf ein kostenpflichtiges Abonnement ist nicht mehr möglich. Das Angebot des kostenlosen Starterpakets endet am 16.12.2021.



Alle weiteren Informationen können Sie unserer FAQ-Seite entnehmen. Wir bedanken uns bei Ihnen für die zum Teil jahrelange Treue und wünschen Ihnen auch zukünftig viel Freude mit Ihrem Smart Home!

Das hat Conrad nun überraschend mitgeteilt. Erst vor wenigen Monaten hatte es eine Umstrukturierung der Angebote von Conrad Connect gegeben, der Händler hatte die Preise für Zusatz-Leistungen deutlich gesenkt. Doch jetzt kommt in Kürze das Aus. Conrad informiert Kunden des Dienstes per E-Mail. Alle bestehenden Nutzer werden nun darüber informiert, dass schon im kommenden Monat der Stecker gezogen wird. Neukunden können sich ab sofort nicht mehr registrieren. Da heißt es jetzt:Kunden, die bisher ein kostenpflichtiges Abonnement genutzt hatten, bekommen eine Rückzahlung. Als Alternative nennt Conrad nun selbst die kostenlose App Home Connect Plus der BSH-Group. Auch IoBroker oder HomeAssistant sind ein Ersatz für jeden, der nun nach einer neuen Option sucht. Wer sich nun fragt, wie es mit seinen Daten bei Conrad Connect weitergeht: Alle Rohdaten der Kunden-Projekte werden laut Anbieter spätestens mit der Abschaltung von Conrad Connect am 16.12.2021 gelöscht. Nutzer können nun Daten exportieren.Wie das geht und Antworten auf viele weitere Fragen zur Beendigung des Angebots hat Conrad in einer FAQ zusammengetragen. Dort wird alles Wichtige zum Ende der Plattform gesammelt.