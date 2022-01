Herz, Temperatur & mehr: Smarte Glühbirne überwacht die Gesundheit

Auf der CES 2022 wurde eine smarte Lampe vorgestellt, die andere schlaue Modelle deutlich in den Schatten stellt. Das Leuchtmittel von Sengled soll eine umfassende Überwachung der Gesundheit leisten können, bis hin zu Herzrhythmus und Temperatur.

Herzrhythmus, Temperatur & mehr, alles von der Beleuchtung getrackt

Als Überwachungsnetzwerk

Sengled

Ein spannendes Produkt, für alle, die sich neue umfassende Tracking-Optionen wünschen, ein echter Albtraum für jeden, der in den eigenen vier Wänden auf keinen Fall genau überwacht werden will. Neben den unzähligen mehr oder weniger schlauen Beleuchtungsprodukten, die auch bei der CES 2022 wieder um Aufmerksamkeit ringen, kann sich Sengled mit dem "Smart Health Monitoring Light" - also in etwa "Intelligentes Gesundheits-Überwachungs-Licht - auf jeden Fall einen Platz im Rampenlicht sichern.Diese Beachtung hat man sich vor allem mit der Aussage verdient, mit dem Leuchtmittel, ganz ähnlich wie viele Fitnesstracker und Smartwatches, eine umfassende Überwachung von biometrischen Daten leisten zu können. Das smarte Gesundheitslicht kann nach Vorstellung der Entwickler beispielsweise in Schlafzimmern ideal zur Überwachung der Schlafqualität eingesetzt werden.Sengled legt großen Wert darauf zu betonen, dass die Glühbirne zur Erfassung von Vitalparametern "völlig nicht-invasive Sensoren" nutzt. Statt weit verbreiteter Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR) kommt demnach hier ein nicht näher spezifizierter Radar-Sensor zum Einsatz. Der soll unter anderem den Vorteil mitbringen, Werte auch durch Kleidung hindurch und mit größerer Präzision ermitteln zu können.Wirklich umfassendes Gesundheits-Tracking in der gesamten Wohnung ist dann durch die Möglichkeit gegeben, mehrere der "Smart Health Monitoring Lights" per Bluetooth zu einem Netzwerk zusammenzuschließen. Laut Kenneth Camp, Direktor für Produktinnovation bei Sengled, kann so eine virtuelle Karte der Wohnung entstehen, die helfen kann, menschliches Verhalten genau zu erkennen. "Es könnte sogar feststellen, ob jemand gestürzt ist", so Camp gegenüber The Verge Aktuell befindet sich die Lampe zum Gesundheits-Tracking noch in der Entwicklung, das Unternehmen ist sich aber sicher, bis zum vierten Quartal des Jahres die Marktreife erreichen zu können.