Microsoft To-Do: Teams-Integration nun auch mit privaten Konten

Zukünftig haben auch Teams-Nutzer mit einem privaten Microsoft-Konto die Möglichkeit, ihre To-Do-Listen einzusehen. Bisher war die Option nur Geschäftskunden vorbehalten. Der Vorteil der To-Do-Integration besteht darin, dass die Anwendung nicht separat geöffnet werden muss.

Aufgaben lassen sich via Chat anlegen

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Das Redmonder Unternehmen hat in einem Blog-Eintrag angekündigt, dass Teams-Nutzer mit einem privaten Microsoft-Account ab sofort auf die To-Do-Integration zugreifen können. Sollte sich aus einem Meeting heraus eine neue Aufgabe ergeben, kann diese direkt zu einer Liste hinzugefügt und mit anderen Nutzern geteilt werden, ohne die To-Do-App zu starten.Eine Aufgabe kann angelegt werden, indem der Nutzer länger auf eine im Chat erhaltene Nachricht klickt und die entsprechende Option im Kontext-Menü auswählt. Die Nachricht wird dann zu einer Aufgabe umgewandelt und in der gewünschten To-Do-Liste abgelegt.Die in Teams erstellte Aufgabe kommt dann auch in der To-Do-App zum Vorschein. Hier kann der Eintrag dann bearbeitet und mit weiteren Informationen ausgestattet werden. Neben einer Deadline können auch Notizen gespeichert und Erinnerungen aktiviert werden. Es ist möglich, gemeinsamen Listen hinzugefügte Aufgaben bestimmten Personen zuzuweisen oder selbst anzunehmen.In der Business-Variante von Teams ist das Feature bereits seit einiger Zeit enthalten. Hierfür wurde jedoch ein geschäftliches Microsoft-Konto vorausgesetzt, sodass Privatkunden die Funktion nicht verwenden konnten. Die To-Do-Integration funktioniert nicht nur in der Windows-App, sondern auf sämtlichen Plattformen. Ob der Nutzer einen Desktop-Rechner, ein mobiles Gerät oder die Web-Version verwendet, ist dabei also nicht relevant.