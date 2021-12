Surface Duo 2 Update mit neuen Features und Kamera-Verbesserungen

Microsoft macht keinen schlechten Job bei der schnellen Bereitstellung von Android-Updates für das Surface Duo: Der Dezember-Patch startet bereits für die Surface Duo-Geräte und bringt laut den Release Notes Verbesserungen für die Kamera mit sich.

Release-Notes Behebt Szenarien, die im Android Security Bulletin vom Dezember 2021 beschrieben sind.

Verbessert die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems.

Verbessert die App-Navigationen mit zusätzlichen Unterstützungsanimationen.

Verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Kamera.

Verbessert die Reaktionsfähigkeit bei Berührungen.

Verbessert die Unterstützung für LDAC-fähige Bluetooth-Geräte.

Verbessert die Zuverlässigkeit der Android Auto-Funktion.

Neue Surface Duo 2-Funktionen: Ermöglicht das Starten von OneNote beim Klicken auf die obere Taste des Surface Slim Pen. Erfordert, dass der Surface Slim Pen mit Surface Duo 2 gekoppelt ist.

Aktiviert in den Surface Duo-Funktionen, in den Einstellungen, um den Standardbildschirm beim Zusammenklappen auszuwählen.

Aktiviert in den Surface Duo-Funktionen, in den Einstellungen, zum Auswählen von Präferenzen für die Annahme von Telefonanrufen im eingeklappten Zustand.

Das berichtet das Online-Magazin On MSFT . Es geht dabei um den Dezember Sicherheits-Patch für Android, der mit zusätzlich Verbesserungen nun von Microsoft auch an das Surface Duo und an das Surface Duo 2 verteilt wird. Google hat das Update Anfang des Monats gestartet und nun ist Microsoft schon dabei, ein angepasstes Update an die Besitzer des Surface-Klapp-Smartphones herauszugeben.Die neue Software-Version bietet dabei neben sicherheitsrelevanten auch ein paar Geräte-spezifische Änderungen. Dazu gehört, dass die neue Software-Version die Kamera des Surface Duo verbessern soll. Zudem wurden neue Animationen in der App-Navigation eingeführt und die Display-Empfindlichkeit verbessert. Wir haben die Release-Notes mit allen Änderungen am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Das Update enthält eine Reihe von Fehlerbehebungen und Stabilitäts­ver­besserungen, die nicht näher genannt wurden. Die neue Software-Version trägt die Buildnummer 2021.923.272.