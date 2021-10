Huawei: Neue Top-Smartphones der P50-Serie nicht vor 2022 in Europa

Huawei hat jüngst die Einführung von zwei neuen Smartphones in Europa bekanntgegeben. Bis die vor einigen Wochen vorgestellte Huawei P50-Serie mit ihren High-End-Smartphones aber auch hierzulande auf den Markt kommt, wird es noch Monate dauern, so der Konzern.

Wie Huawei gegenüber den Kollegen von Android Authority erstmals offiziell in einer Stellungnahme erklärt hat, wird bis zur Einführung der Huawei P50-Reihe in Europa wohl noch viel Zeit vergehen. Während eines Briefings zum neuen Huawei Nova 9, das dieser Tage in Deutschland startet, gab Huawei entsprechend Auskunft.Der globale und damit auch europäische Launch des Huawei P50 und seiner teureren Schwestermodelle sei aktuell für "den Anfang nächsten Jahres" vorgesehen, hieß es. In China hatte man die Geräte bereits Ende Juli 2021 präsentiert. Letztlich könnten also sogar mehr als sechs Monate vergehen, bevor die aktuellen High-End-Smartphones von Huawei auch hierzulande erhältlich sind.Dass Huawei sich mit dem internationalen Launch des P50 nicht sonderlich beeilt, überrascht angesichts der Situation des chinesischen Herstellers eigentlich nicht. Huawei ist noch immer stark vom US-Embargo betroffen, so dass das Unternehmen seine Geräte nicht ab Werk mit den in Europa und anderen Regionen extrem wichtigen Google Mobile Services und damit mit Unterstützung für den Play Store und die Google-Apps ausliefern.Die Verkaufszahlen und damit der Marktanteil sind entsprechend stark eingebrochen. Huawei dürfte somit den Markt in seiner chinesischen Heimat für wichtiger halten. Hinzu kommt, dass die Verfügbarkeit aktueller High-End-SoCs, seien es Huaweis eigener Kirin 9000 oder auch die 4G-only-Version des Qualcomm Snapdragon 888, derzeit in Folge der vollständigen Auslastung bei den Vertragsfertigern stark beschränkt ist.Huawei dürfte daher die wenigen zur Verfügung stehenden High-End-SoCs primär für Geräte verwenden, die in China verkauft werden. Wann genau die Huawei P50-Serie mit ihren insgesamt drei Modellen international startet, wurde noch nicht bekannt.