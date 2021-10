Surface Neo: Prototyp zum eingemotteten Doppel-Display-Tablet aufgetaucht

Vor zwei Jahren hat Microsoft zwei Geräte vorgestellt: Surface Duo und Surface Neo. Während das erstgenannte Doppel-Display-Smartphone mittlerweile in einer zweiten Auflage vorliegt, ist das Doppel-Bildschirm-Tablet auf unbestimmte Zeit (lies: für immer) verschoben worden.

Prototyp ohne Displays

Das Surface Neo war ein Standbein der "Doppel-Display-Strategie" im Oktober 2019 von Microsoft. Damals sah der Redmonder Konzern die Zukunft in Geräten mit zwei separaten Bildschirmen, die sich auch gemeinsam nutzen lassen. Während das Surface Duo mit Android lief und läuft, war das Surface Neo als Paradegerät für das damals noch aktuelle Windows 10X gedacht.Doch Windows 10X wurde einige Zeit später eingemottet bzw. wurden Teile davon in Richtung Windows 11 verschoben. Damit landete auch das Surface Neo auf dem Abstellgleis und dort wird es wohl auch für immer bleiben. Denn auch wenn sich Microsoft nie offiziell zum Aus geäußert hat und auch Corona die Schuld gab, ist es aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, dass das Gerät jemals wieder reaktiviert wird.Nun sind auch neue Fotos des Geräts, das nicht sein sollte, aufgetaucht: Denn Max Weinbach, der unter anderem für Android Police schreibt, hat einen Prototypen des Surface Neo in die Finger bekommen und diesen hat er auch gleich fotografiert (via SlashGear). Das Vorserienmodell soll aus China stammen und hat keine Bildschirme. Oder besser gesagt sind die Panels offenbar eher unsanft entfernt worden, was man den Bildschirm-Resten bzw. -Splittern am oberen Rand gut sehen kann.Das bedeutet, dass man sehen kann, wie der Surface Neo-Prototyp von innen aussieht. Konkret erinnert das Neo an das Surface Duo, was natürlich angesichts der engen Verwandtschaft kein Wunder ist. Allzu viele Erkenntnisse kann man aus den Fotos zwar nicht gewinnen, es ist aber zumindest eine Erinnerung an ein Gerät, das mehr als interessant war, aber dessen Praxistauglichkeit schon von Anfang an eher fraglich war.