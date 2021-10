Google Pixel 6: Erstes Unboxing-Video des neuen Smartphones geleakt

Während ein Großteil der Informationen zum Google Pixel 6 (Pro) bereits bekannt sind, zeigt sich jetzt ein erstes Unboxing-Video des neuen 6,4-Zoll-Modells. Damit bestätigen sich die Details zum Lieferumfang des Android 12-Smartphones , das am 19. Oktober offiziell vorgestellt wird.

Überschauberer Lieferumfang des neuen Google Pixel 6

Google

Der Suchmaschinen-Riese müsste ein gewaltiges Ass im Ärmel haben, um das morgige Pixel-Event spannend zu gestalten. Nicht nur sind nahezu alle technischen Daten zum Pixel 6 und Pixel 6 Pro im Vorfeld durchgesickert, auch erste Online-Händler bewerben bereits die anstehende Vorbestellungsphase der ab 649 Euro erhältlichen Google-Smartphones . Dass nun ein erstes Unboxing-Video zum "Einsteiger"-Modell auftaucht, kann also nur als Kirsche auf dem üppigen Leaker-Kuchen angesehen werden.Das Video wurde vom bislang unbekannten Christian Dimboiu auf TikTok, Instagram und Twitter veröffentlicht. Neben dem Smartphone an sich dürfte letztendlich vor allem der Lieferumfang von Interesse sein. Google legt dem Pixel 6 ein "USB-C auf USB-C"-Kabel bei und verabschiedet sich, wie andere Hersteller zuvor ebenfalls, von einem mitgelieferten Netzteil. Für die kabelgebundene Datenübertragung von älteren Smartphones scheint zudem ein "USB-A auf USB-C"-Adapter enthalten zu sein.Dimboiu liegt das Pixel 6 in der Farbvariante "Sorta Seafoam" vor, welches abseits von wenigen Leaks vergleichsweise selten zu sehen war. Unter der Haube arbeitet auch hier der neue Google Tensor Achtkern-Chip nebst 8 GB Arbeitsspeicher. Die Dual-Kamera an der Rückseite nimmt Fotos mit bis zu 50 Megapixeln auf, während an der Front eine Selfie-Kamera mit acht Megapixeln zum Einsatz kommt. Zu den weiteren Eckdaten gehören das 6,4 Zoll große AMOLED-Display mit 90 Hz und FHD+-Auflösung sowie 5G und ein 4614-mAh-Akku