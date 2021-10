Squid Game ist der größte Serien-Start in der Geschichte von Netflix

Wer in den vergangenen Tagen und Wochen nichts vom Hype um die koreanische Serie Squid Game mitbekommen hat, der hat vermutlich Netflix und allen anderen Medien abgeschworen. Denn Squid Game ist der größte Serien-Neustart in der Geschichte des Streaming-Dienstes.

Netflix setzt seit geraumer Zeit auf eine internationale Expansion. Das bedeutet nicht nur, dass der Dienst mittlerweile in nahezu allen Ländern der Welt verfügbar ist, sondern auch, dass die einzelnen Märkte mit Eigenproduktionen bespielt werden. Diese schaffen immer wieder den Sprung über die jeweiligen Landesgrenzen. Die deutsche Serie Dark war so ein Fall, sie wurde weltweit mit großer Begeisterung aufgenommen und war entsprechend populär.Doch im Vergleich zu Squid Game ist Dark eine unbedeutende kleine Serie. Genauer gesagt verblasst jede andere Serie auf Netflix, wenn man sie mit dem koreanischen Überraschungshit vergleicht. Denn Netflix hat vor kurzem via Twitter bekannt gegeben, dass man inzwischen die Zahl von 111 Millionen Zusehern erreicht hat. Damit ist es die größte TV-Serie, die Netflix je in seinem Angebot hatte.Das hat sich bereits angebahnt, denn Inhalte-Chef und Co-CEO Ted Sarandos hat Anfang Oktober angedeutet, dass Squid Game auf diesem Weg ist. Denn bereits vor knapp zwei Wochen stand fest, dass die Serie "ganz sicher die größte nicht englischsprachige Show der Welt" ist, mittlerweile hat man auch alle US-amerikanischen und englischen Serien hinter sich gelassen.Was für ein Hit Squid Game ist, zeigt der Blick auf die erst vor kurzem von Netflix veröffentlichten offiziellen "Einschaltquoten": Demnach war damals Bridgerton mit 82 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Serie. Auch die damalige Nummer 2 zeigt, dass die internationale Expansion erfolgreich ist. Denn die französische Serie Lupin ist mit 76 Millionen die neue Nummer 3 und beweist, dass Netflix-Seher offen für Serien aus der ganzen Welt sind.