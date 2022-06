Squid Game wird zur echten Netflix-Spielshow - hoffentlich ohne Tod

Squid Game war der bisher größte Hit von Netflix , bis heute ist keine andere Produktion an die koreanische Serie herangekommen. Sie handelt von einer brutalen, gnadenlosen und vor allem fiktiven Spielshow für verschuldete Menschen. Diese wird demnächst zur Realität.

Squid Game 2 und Squid Game: The Challenge

Squid Game: Offizieller Trailer zum Megahit von Netflix

Netflix

Die fiktive Spielshow, die im Mittelpunkt der Serie Squid Game steht, ist natürlich vor allem deshalb so gnadenlos, weil Scheitern tödliche Konsequenzen hat. Die Serie war für Netflix ein gewaltiger Erfolg, mehr als jedes zweite Konto bzw. Zuschauer hat sie teilweise oder ganz gesehen.Da ist es natürlich alles andere als überraschend, dass der Streaming-Riese nun eine Fortsetzung angekündigt hat. "Es hat zwölf Jahre gedauert, bis wir letztes Jahr die erste Staffel von Squid Game zum Leben erwecken konnten. Aber es dauerte nur zwölf Tage, bis Squid Game die beliebteste Netflix-Serie aller Zeiten wurde", schreibt Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk dazu. "Als Autor, Regisseur und Produzent von Squid Game möchte ich den Fans auf der ganzen Welt ein großes Dankeschön aussprechen. Danke, dass ihr unsere Show gesehen und geliebt habt... Schaut noch einmal bei einer neuen Runde vorbei."Doch das ist nicht alles: Denn Netflix hat auch einen realen Ableger der Spielshow von Squid Game angekündigt . Diese wird Squid Game: The Challenge heißen und 456 Teilnehmer aus der ganzen Welt gegeneinander antreten lassen, sie alle wollen ein Preisgeld in Höhe von 4,56 Millionen Dollar gewinnen.Netflix dazu: "In einer Reihe von Spielen, die von der Original-Show inspiriert sind - plus überraschende neue Ergänzungen - werden ihre Strategien, Allianzen und ihr Charakter auf die Probe gestellt, während die Konkurrenten um sie herum eliminiert werden."Bewerben kann man sich dafür auf einer eigens eingerichteten Webseite . Wer ausgewählt wird, benötigt bis zu vier Wochen Zeit, die Dreharbeiten sind aktuell für Anfang 2023 vorgesehen. Allzu viele Details nennt Netflix nicht, man kann aber davon ausgehen, dass man im Gegensatz zur Serie mit seinem Leben davonkommt, wenn man aus der Show ausscheidet - hoffentlich jedenfalls.