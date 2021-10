Nordkorea: Squid Game zeigt, dass Kapitalismus nicht funktioniert

Die südkoreanische Serie Squid Game ist die erfolgreichste , die es je auf Netflix zu sehen gab, mittlerweile haben mehr als 111 Millionen Menschen den etwas überraschenden Megahit gesehen. Längst kann man von einem Phänomen sprechen - auch bei den Nachbarn in Nordkorea.

Squid Game: Offizieller Trailer zum Megahit von Netflix

Ist Squid Game Kapitalismuskritik?

Netflix

Kim Jong-il, der Vater des aktuellen nordkoreanischen Staatsführers Kim Jong-un, galt als großer Filmfan, der zwar einen bedingungslosen Kommunismus und Militarismus vertrat, aber gleichzeitig nichts lieber tat als westliche Filme zu schauen. Kim Jong-il soll mehr als 20.000 Videokassetten und DVDs besessen haben, zu seinen Lieblingsfilmen und -reihen gehörten die James Bond-Streifen, Rambo, die Freitag, der 13.-Filme und das gesamte Hongkong-Kino.Der nordkoreanische Führer hatte auch durchaus eine Meinung zu vielen Filmen und äußerte diese auch ganz offen. Dabei sind wir uns recht sicher, dass der vor knapp zehn Jahren verstorbene Politiker heute wohl Serienfan wäre. Und dabei ohne Zweifel auch Squid Game gesehen hätte.Denn die Serie, in deren Mittelpunkt verzweifelte verschuldete Menschen stehen, ist nicht nur erfolgreich, sondern auch verstörend. Und wie man in Nordkorea meint, ist sie auch ein Beweis dafür, dass Kapitalismus nicht funktioniert. Das hat durchaus einen Hintergrund: Denn die Netflix-Serie ist im kommunistischen Land so populär, dass staatliche Medien versuchen, den Spieß für eigene Zwecke umzudrehen.Wie die Washington Post berichtet, stellen staatliche Medien in Nordkorea die Serie als Beweis dar, wonach "den Menschen die traurige Realität der bestialischen südkoreanischen Gesellschaft vor Augen" geführt wird, "in der die Menschen in einen extremen Wettbewerb getrieben werden und ihre Menschlichkeit ausgelöscht wird."Die Show zeige "den Prozess von Hunderten von Menschen, die gezwungen sind, ein höllisches Leben zu führen und mit unerträglichen Schulden zu kämpfen, in einem brutalen Spiel, in dem sie sich gegenseitig töten, um den Geldpreis zu gewinnen."