Disney+, Netflix & Prime Video: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ erweitern ihr Programm in dieser Woche um mehr als 40 Filme und Serien. Zu den Highlights zählen The Grand Tour, Cyberpunk, Goodnight Mommy und die Wirecard-Doku. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 37

Ada Twist: Staffel 3 ab 12. September

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum ab 13. September

Cyberpunk: Edgerunners ab 13. September

Broad Peak ab 14. September

Die katholische Schule ab 14. September

Verschwunden in Lørenskog ab 14. September

El Rey, Vicente Fernández ab 14. September

Heartbreak High ab 14. September

Die Verbrechen unserer Mutter ab 14. September

"Imperator" Fatih Terim ab 15. September

Liss Pereira: Durchschnittlich erwachsen ab 15. September

Hunde im All: Staffel 2 ab 15. September

Gymnastics Academy: A Second Chance ab 16. September

Fate The Winx Saga: Staffel 2 ab 16. September

Santo ab 16. September

The Brave Ones ab 16. September

Liebe macht blind: Nach dem Altar: Staffel 2 ab 16. September

Do Revenge ab 16. September

I Used to Be Famous ab 16. September

Jogi ab 16. September

Spieglein, Spieglein ab 16. September

Skandal! Der Sturz von Wirecard ab 16. September

Drifting Home ab 16. September

Unhinged ab 16. September

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 37

Dragon: The Bruce Lee Story (FreeVee) ab 12. September

Dronningen (FreeVee) ab 13. September

Mortal Kombat ab 13. September

Escape Plan 2: Hades ab 15. September

The Christmas Dragon (FreeVee) ab 15. September

Fair Trade Staffel 1 (FreeVee) ab 15. September

Medium Staffeln 1-7 (FreeVee) ab 15. September

Spy Kids (FreeVee) ab 16. September

Goodnight Mommy ab 16. September

A Private Affair - Staffel 1 ab 16. September

The Grand Tour presents: A Scandi Flick ab 16. September

The Cider House Rules (FreeVee) ab 16. September

Beerfest ab 17. September

Durst ab 17. September

Fatale ab 17. September

Hello Again - Ein Tag für immer ab 18. September

The Gangster, the Cop, the Devil (FreeVee) ab 18. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 37

American Crime Story - Staffel 1 & 2 ab 14. September

Modern Family - Staffel 4-11 ab 14. September

Basierend auf dem Videospiel, können sich Netflix-Abonnenten in dieser Woche vor allem auf den Start des neuen Anime Cyberpunk: Edgerunners freuen. Darüber hinaus sind die Stranger Things- und Riverdale-Stars Maya Hawke und Camila Mendes in der Teenie-Komödie Do Revenge zu sehen und auch die zweite Staffel der Fantasy-Serie Fate: The Winx Saga dürfte sich eher an das jüngere Publikum richten. Anders sieht es mit dem Thriller Unhinged mit Russell Crowe und der Dokumentation über den Sturz von Wirecard aus, die ebenfalls in dieser Woche starten. Amazon Prime Video setzt hingegen auf einen weiteren Roadtrip von Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May in The Grand Tour, die neue Krimi-Serie A Private Affair mit Jean Reno und den Horror-Film Goodnight Mommy mit Naomi Watts. Weiterhin streamt man Filme wie Mortal Kombat, Escape Plan 2 und Bierfest nebst sieben Staffeln von Medium, die zum Teil via Freevee mit Werbung ausgestrahlt werden. Disney+ hält sich nach dem umfangreichen Programm der letzten Woche zurück, zeigt ab Mittwoch allerdings alle Staffeln von Modern Family und zwei Staffeln von American Crime Story.