Microsoft will Nutzer-Feedback bald auf einem neuen Portal sammeln

Anfang des Jahres hatte sich Microsoft ohne große Vorwarnung aus dem Feedback-Portal UserVoice zurückgezogen. Jetzt stellt das Unternehmen klar: Ab Ende des Jahres soll die Nutzermeinung zu Office-Apps und Windows in einer neuen Plattform gebündelt werden.

Microsoft gibt endlich Feedback zur aktuellen Feedback-Lücke

Vorerst nur auf Englisch

Im März dieses Jahres hatte Microsoft angekündigt, dass man sich von der Feedback-Plattform UserVoice Stück für Stück verabschieden und "stattdessen First-Party-Lösungen" nutzen wird. Zu Alternativen wollte man sich zu diesem Zeitpunkt aber nicht konkret äußern. Jetzt scheinen die schon sehr lang gehegten Pläne zu einem internen Portal für Nutzermeinungen endlich zu reifen. Wie ZDNet berichtet, hat das Unternehmen am 6. Oktober mitgeteilt, dass das neue "Microsoft Feedback Portal" noch vor Ende des Jahres verfügbar sein soll.Wie der Meldung zu entnehmen ist, setzt Microsoft die neue Plattform auf den bestehenden Kunden-Dienst Dynamics 365 auf. Zum Start sollen dabei zunächst zentrale Anlaufstellen für Nutzermeinungen zu Microsoft 365-Apps wie Teams und dem Browser Edge entstehen. "Im nächsten Jahr" soll das Feedback-Portal aber dann auch "um andere Produkte" erweitert werden - Microsoft nennt hier explizit auch Windows Der Aufbau entspricht dabei weitgehend dem schon bekannten: Nutzer werden in der Lage sein, neue Einträge anzulegen und bestehende Einträge zu kommentieren und zu bewerten. Darüber hinaus soll die Seite "Mein Feedback" eine Übersicht über alle Einträge und Produkte hinweg verschaffen. Hier sollen auch "Antworten von Microsoft" und "Updates zu Feedback" gebündelt werden.Für deutsche Nutzer wird sich der Start neuer Feedback-Möglichkeiten aber noch etwas länger hinziehen. Microsoft startet das Portal vorerst nur für englischsprachige Nutzer. Mit dem Start der neuen Plattform will das Unternehmen einen weiteren Kanal für Nutzermeinungen aber nicht streichen: Es wird auch weiterhin möglich sein, innerhalb der Microsoft 365-Apps privates Feedback zu hinterlassen.