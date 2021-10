Google Chrome: Zwei Neuerungen sollen Arbeit deutlich erleichtern

Google hat den Chrome-Browser mit zwei experimentellen Neuerungen ausgestattet. Die neuen Funktionen sollen die Arbeit und das Surfen im Internet erleichtern. In der aktuellen Canary-Version lassen sich so­ge­nann­te 'Journeys', die Themen und Seiten zusammenfassen, finden.

Suchergebnisse einfacher vergleichen

Wie die Entwickler im Chromium-Blog schreiben, werden Journeys angelegt, sobald eine Suchanfrage gestartet wurde. In einem Journey werden alle Seiten, die im Rahmen der Suche aufgerufen wurden, zusammengefasst. Damit lassen sich die zu einem Thema be­such­ten Seiten später erneut aufrufen, ohne jede Seite einzeln im Verlauf suchen zu müssen. Sollte der Verlauf gelöscht werden, so werden auch alle angelegten Journeys entfernt.Darüber hinaus haben Googles Entwickler eine weitere Neuerung für den Chrome-Browser geplant. Um Suchergebnisse besser vergleichen zu können, können die Websuche und eine aufgerufene Seite jetzt direkt nebeneinander angezeigt werden, ohne zwei separate Tabs öffnen zu müssen. Um die Seitenleiste mit den Suchergebnissen einzublenden, muss nur das "G"-Symbol neben der Adressleiste angeklickt werden. Das Feature soll zukünftig nicht nur auf Desktop-PCs, sondern auch auf anderen Plattformen zum Einsatz kommen.Die neueste Canary-Version kann über die offizielle Webseite des Chrome-Browsers heruntergeladen werden. Um die experimentellen Features verwenden zu können, muss der Nutzer zunächst die jeweiligen Flag-Optionen aktivieren. Hierzu muss nur die Adresse "chrome://flags" in die Adressleiste eingegeben werden. Anschließend sollte der Eintrag "History Journeys" gesucht und auf "Enabled" gesetzt werden. Nach einem Neustart des Browsers sollten die neuen Funktionen aktiviert sein und problemlos zur Verfügung stehen.