Chrome OS: Microsoft beendet Support für Office-App für Chromebooks

Googles Chrome OS ist vor allem in den USA populär, Chromebooks sind insbesondere im schulischen Bereich und bei Studenten ein Thema. Wer auf einem solchen Gerätdie Microsoft Office-Suite nutzen will, muss künftig zur Webversion der Anwendung greifen.

Offline-Nutzung nicht mehr möglich

Wer sich ein Chromebook kauft, der soll oder muss wissen, dass er sich damit bewusst für das "Ökosystem" von Google entscheidet. Das bedeutet, dass die Daten eng mit Google bzw. Drive verknüpft sind und auch Text- und Tabellenverarbeitung darüber läuft. Es gibt sicherlich einige, die lieber Office nutzen, doch für sie werden die Möglichkeiten demnächst eingeschränkt sein.Denn Microsoft hat gegenüber About Chromebooks bestätigt (via 9to5Google ), dass man in gut drei Wochen den Chrome OS-Support für die Android-App von Office einstellt. Diese lässt sich derzeit noch regulär nutzen, ab 18. September werden Anwender aber zur Web-App von Office greifen müssen. Die über den Google Play Store bereitstehende Version wird es ab diesem Zeitpunkt auf Chrome OS nicht mehr geben.Damit werden die Microsoft-geneigten Chromebook-Besitzer die Seiten Office.com und Outlook.com in ihre Lesezeichen aufnehmen müssen, dort werden sie hoffentlich alle benötigten Funktionalitäten finden. Das bedeutet übrigens nicht, dass die Office-Apps für Android verschwinden - sie werden bloß nicht mehr auf Chromebooks funktionieren. In der Praxis heißt das, dass eine Offline-Nutzung nicht mehr möglich sein wird - Chrome OS-Nutzer werden allerdings ohnehin gewohnt sein, sich mit dem Internet zu verbinden, um damit arbeiten zu können.Microsofts offizielles Statement dazu: "Im Bestreben, Chrome OS/Chromebook-Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten, werden Microsoft-Anwendungen (Office und Outlook) am 18. September 2021 auf Webanwendungen (Office.com und Outlook.com) umgestellt. Mit dieser Umstellung erhalten Anwender Zugang zu zusätzlichen und hochwertigen Funktionen. Kunden müssen sich mit ihrem persönlichen Microsoft-Konto oder einem Konto, das mit ihrem Microsoft 365-Abonnement verbunden ist, anmelden."