Wem gehört "GT"? Sony verklagt Huawei wegen Smartwatch-Namen

Gran Turismo ist an sich ein Wort, das eine bestimmte Klasse an Fahrzeugen beschreibt, genauer gesagt sind es Sportwagen, die zwar schnell, aber gleichzeitig auch komfortabel sind. Im Gaming-Bereich gehört die Marke Gran Turismo Sony und dazu gehört auch die Abkürzung GT.

Kann ein Rennspiel mit einer Smartwatch verwechselt werden?

Sony

Gran Turismo ist natürlich eine langjährige und auch überaus erfolgreiche Spieleserie, diese produziert die Sony-Tochter Polyphony Digital unter der Leitung von GT-Vater Kazunori Yamauchi. Wie man im vorherigen Satz sehen kann, gibt es hier auch keine Zweifel, was mit der Abkürzung GT gemeint ist, denn wie im Gaming üblich werden die Spiele der Rennspielreihe (auch offiziell) mit GT2, GT3 etc. abgekürzt.Natürlich ist "GT" in diesem Zusammenhang markenrechtlich geschützt und diese Marke spielt nun bzw. demnächst beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Rolle. Denn Sony hat eine Klage gegen Huawei eingereicht und stört sich an der Verwendung des Zusatzes GT. Diesen verwendet der chinesische Elektronikhersteller nämlich bei seinen Smartwatches.Huawei hat 2015 beim europäischen Amt für Patente und Markenrecht die Eintragung der Abkürzung GT beantragt, und zwar ein Jahr nachdem Sony das für sein Rennspiel gemacht hat. 2019 hat Sony einen ersten Einspruch eingelegt, zu diesem Zeitpunkt waren die ersten beiden GT-Smartwatches bereits veröffentlicht.Sony ist der Ansicht, dass man "GT" exklusiv besitzt (zumindest auf dem Technik-Sektor), Huawei ist offensichtlich anderer Meinung. Wie LetsGoDigital berichtet (via PlayStation Universe ) hat die wiederholte Verwendung von "GT" bei den Smartwatches bereits zu mehreren Klagen der Japaner geführt. Ursprünglich hat der PlayStation-Hersteller allerdings nicht Recht bekommen, doch Sony will nicht aufgeben und hat eine neue Untersuchung erwirken können.